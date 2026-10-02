UEFA'dan Türkiye kararı: Süper Lig'deki büyük kriz için devreye giriyor

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen "Hakemler Dosyası" ve bahis soruşturması kapsamında 448 kişinin PFDK'ya sevk edilmesinin ardından Türkiye'ye gözlemci gönderme kararı aldığı belirtildi.

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Hakemler Dosyası soruşturması kapsamında Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu 7 kişinin ardından Trabzon'da hazırlık maçı yöneten Süper Lig hakemi Yasin Kol ve yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel de gözaltına alındı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ise Süper Lig ve TFF 1'inci Lig'den 448 yöneticinin, son 5 yılda bahis oynadıkları gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildiğini duyurdu.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu - UEFA Başkanı Aleksander Ceferin

GÖZLEMCİ GÖNDERME KARARI

Gazeteci Fatih Doğan'ın haberine göre; Avrupa futbolunun patronu konumundaki UEFA, Türk futbolunda son günlerde art arda yaşanan MHK soruşturması ve bahis sevkleri nedeniyle harekete geçti.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Beşiktaş İkinci Başkanı Hakan Daltaban ve Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Maruf Güneş, PFDK sevkleri arasında yer aldı.

UEFA, futbol gündemimizde manşetlere çıkan olağanüstü gelişmeleri yakın takibe aldı. "Türkiye'de neler oluyor?" diye soran UEFA'nın, gözlemci gönderme hazırlığında olduğu aktarıldı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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