Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Spor

UEFA'dan Türkiye kararı: Süper Lig'deki büyük kriz için devreye giriyor

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
UEFA'dan Türkiye kararı: Süper Lig'deki büyük kriz için devreye giriyor
Başlık ResmiUEFA'dan Türkiye kararı: Süper Lig'deki büyük kriz için devreye giriyor

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen "Hakemler Dosyası" ve bahis soruşturması kapsamında 448 kişinin PFDK'ya sevk edilmesinin ardından Türkiye'ye gözlemci gönderme kararı aldığı belirtildi.

Kaydet
|

Hakemler Dosyası soruşturması kapsamında Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu 7 kişinin ardından Trabzon'da hazırlık maçı yöneten Süper Lig hakemi Yasin Kol ve yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel de gözaltına alındı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ise Süper Lig ve TFF 1'inci Lig'den 448 yöneticinin, son 5 yılda bahis oynadıkları gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildiğini duyurdu.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu - UEFA Başkanı Aleksander Ceferin
Başlık ResmiTFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu - UEFA Başkanı Aleksander Ceferin

GÖZLEMCİ GÖNDERME KARARI

Gazeteci Fatih Doğan'ın haberine göre; Avrupa futbolunun patronu konumundaki UEFA, Türk futbolunda son günlerde art arda yaşanan MHK soruşturması ve bahis sevkleri nedeniyle harekete geçti.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Beşiktaş İkinci Başkanı Hakan Daltaban ve Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Maruf Güneş, PFDK sevkleri arasında yer aldı.
Başlık ResmiTrabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Beşiktaş İkinci Başkanı Hakan Daltaban ve Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Maruf Güneş, PFDK sevkleri arasında yer aldı.

UEFA, futbol gündemimizde manşetlere çıkan olağanüstü gelişmeleri yakın takibe aldı. "Türkiye'de neler oluyor?" diye soran UEFA'nın, gözlemci gönderme hazırlığında olduğu aktarıldı.

ÖNERİLEN HABERLER
Süper Lig hakemi Yasin Kol
SPOR

Süper Lig hakemi Yasin Kol'un ifadesi ortaya çıktı: Bahis oynamadım, borç verdim
Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Spor
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.