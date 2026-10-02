Süper Lig hakemi Yasin Kol'un ifadesi ortaya çıktı: Bahis oynamadım, borç verdim

Süper Lig'de son dönemin gözde hakemi Yasin Kol ve yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel, "7258 sayılı kanuna muhalefet", "evrakta sahtecilik suçuna iştirak" ve "görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla Trabzon'da gözaltına alındı. Kol, emniyetteki ifadesinde hakkındaki bahis iddiasını reddetti.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "Hakemler Dosyası" soruştrumada, hakem Yasin Kol ve yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel, Trabzonspor ile Drogheda United arasında Trabzon'da oynanan hazırlık maçının ardından "7258 sayılı kanuna muhalefet", "evrakta sahtecilik suçuna iştirak" ve "görevi kötüye kullanma" suçları iddiasıyla gözaltına alındı. Evinde arama yapılan Yasin Kol, geceyi Trabzon Emniyet Müdürlüğü'nde geçirdi.

Yasin Kol, Süper Lig'de geçtiğimiz sezon yönettiği derbi maçlarla adından sıkça söz ettirdi.

"HİÇBİR MAÇA BAHİS OYNAMADIM"

38 yaşındaki Süper Lig hakemi, verdiği ilk ifadede, "Ben herhangi bir bahis oynamadım. Sadece sevdiğim, benden borç para isteyen birkaç kişiye borç anlamında para gönderdim. Bunun dışında herhangi bir hesap hareketim yoktur" dediği öğrenildi.

Suçlamalar arasında yer alan 7258 sayılı kanuna muhalefet; yasadışı bahis ve şans oyunları oynatma, oynanmasına yer sağlama, para transferine aracılık etme veya bu oyunları oynama gibi eylemleri kapsayan suç ve kabahatleri ifade eder.

Hakemler Yasin Kol ile Göktuğ Hazar Erel'in soruşturma ile ilgili olarak uçakla İstanbul'a gönderileceği belirtildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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