Doğan'dan hakem ve VAR talebi: Hacıosmanoğlu'nun mesajı Gündoğdu'nun telefonundan çıktı

Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun dijital materyal incelemelerinde; Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan'ın, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na mesajında, hakem Özgür Yankaya'yı istemediği yer aldı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen MHK soruşturması (Hakemler Dosyası) kapsamında gözaltına alınan MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun inceleme alınan dijital materyallerinde, hakem görevlendirmelerine ilişkin çarpıcı bir yazışma tespit edildi.

İbrahim Hacıosmanoğlu, Ertuğrul Doğan'ın gönderdiği mesajı Ferhat Gündoğdu'ya iletti.

"ERTUĞRUL (DOĞAN) ATTI BAŞKANIM"

Söz konusu yazışmada; Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan’ın belirli bir hakemi istemediği, söz konusu hakemin bordo-mavili takımın maçlarında ve VAR'da (Video Yardımcı Hakem) görevlendirilmemesi yönünde talepte bulunduğu ortaya çıktı.

Hakem Özgür Yankaya

Doğan'ın mesajının, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu tarafından "Ertuğrul attı başkanım" ifadesiyle Ferhat Gündoğdu’ya iletildiği görüldü.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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