Hacıosmanoğlu-Gündoğdu ve Kol-Gündoğdu yazışmaları: Hakem atamasına müdahale!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "Hakemler Dosyası" soruşturması sürüyor. Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu ile Süper Lig hakemi Yasin Kol arasında gerçekleşen, usule ve düzenlemelere aykırı şekilde atamalara ilişkin olduğu değerlendirilen mesajlar ortaya çıktı. Gözaltındaki Gündoğdu'nun dijital materyal incelemesinde, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile arasında geçen yazışmalar da dikkat çekti.

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"Hakemler Dosyası" soruşturma dosyasına giren MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ile Süper Lig hakemi Yasin Kol arasındaki yazışmalarında; hakem ve VAR (Video Yardımcı Hakem) atamalarına ilişkin görüşmeler yapıldığı ortaya çıktı. WhatsApp yazışmalarında, bazı hakemlerin ve VAR'ların belirlenmesine ilişkin isimlerin konuşulduğu ve atamalarda değişiklik talep edildiği görüldü.

Ferhat Gündoğdu

"DEĞİŞTİRME ŞANSINIZ VARSA ÖZGÜR ABİ OLSUN"

26 Mayıs 2025 tarihli yazışmalarda, bir müsabaka için hakem ve VAR görevlendirmeleri konusunda görüşmeler gerçekleştirildiği görüldü. Yazışmalarda Yasin Kol’un, Ferhat Gündoğdu’ya kendisinin de içinde olduğu bir liste atarak "Başkanım sizde nasıl uygun görürseniz" şeklinde mesaj gönderdiği, ardından bazı isimlerin değerlendirildiği belirlendi.

Yazışmalarda Gündoğdu tarafından "Başka kim olabilir?" şeklinde soru yöneltilirken; Kol’un "Erkan Engin olsun başkanım" dediği görüldü. Ardından Kol’un "Özgür Yankaya olsa daha iyi olur başkanım" ifadelerini kullandığı tespit edildi. Devam eden yazışmalarda Kol’un "Değişme şansımız varsa Özgür abi olsun" şeklinde mesaj gönderdiği görüldü. Yazışmaların devamında Özgür Yankaya’nın VAR görevlendirmesine ilişkin de görüşme yapıldığı belirlendi.

Ferhat Gündoğdu’nun "Özgür’ün yanına AVAR’ı (Video Yardımcı Hakem Asistanı) kim olsun istersin" diye sorduğu, Kol’un ise "Başkanım Atilla olsun" cevabını verdiği görüldü. Bunun üzerine Gündoğdu’nun, "Atilla VAR, Özgür abi AVAR olsun" şeklinde karşılık verdiği tespit edildi.

"SİZ NASIL UYGUN GÖRÜRSENİZ"

Soruşturma dosyasında yer alan yazışmada Ali Şansalan, Mehmet Salih Mazlum ve Sarper Barış Saka isimlerinin yer aldığı bir atama değerlendirmesi yapıldığı da görüldü. Yasin Kol’un, bu görüşmede Ferhat Gündoğdu’ya "Siz nasıl uygun görürseniz başkanım" şeklinde mesaj gönderdiği belirlendi.

Yasin Kol

"TORPİL" LİSTESİ

Gazeteci Burak Doğan'ın haberine göre; gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu arasındaki yazışmalar da ortaya çıktı.

İbrahim Hacıosmanoğlu

Gündoğdu'nun dijital materyal incelemesinde, Hacıosmanoğlu ile arasında yapılan yazışmalarda; Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneğine yapılan yardımlar karşılığında bir kısım hakemlere torpil yapılmasına ilişkin liste iletildiği ortaya çıktı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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