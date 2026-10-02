Eski hakemden ses getiren iddia: Bu halde oynanmaz, Süper Lig ertelenir!

Eski hakem Deniz Ateş Bitnel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen, son olarak Süper Lig hakemi Yasin Kol ve yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel'in gözaltına alındığı Merkez Hakem Kurulu (MHK) soruşturmasını değerlendirdi. Bitnel, liglerin ertelenebileceğini öne sürdü.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen "Hakemler Dosyası" soruşturması devam ederken, dosya kapsamında ifade veren isimler arasında yer alan eski hakem Deniz Ateş Bitnel'den Türkiye'de liglerin ertelenebileceği iddiası geldi.

Eski hakem Deniz Ateş Bitnel

GÖZALTILAR DEVAM EDECEK Mİ?

Hakemlik mesleğini 2016 yılında bırakan Bitnel, Süper Lig hakemi Yasin Kol ve yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel'in Trabzonspor-Drogheda United maçı sonrası gözaltına alındığı soruşturmada, hakemlerle ilgili daha fazla gözaltı beklediğini belirtti.

Süper Lig'in ilk 6 haftası sonunda Amed Sportif Faaliyetler, 13 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.

"BU LİG OYNANMAZ"

Bu şartlarda liglerin de erteleneceğini düşündüğünü dile getiren Bitnel, "Önce Ferhat Gündoğdu'nun, FIFA yardımcı hakemi Kerem Ersoy'u tehdit ettiği ses kaydı. Sonra Yasin Kol'la birlikte bir başka FIFA yardımcı hakeminin gözaltına alınması, hem de sebebi yasa dışı bahis. Bu için sadece 'mobbing' ve 'evrakta sahtecilik' ile kalmayacağını, başka yerlere evrileceğini düşünüyorum. Yasin Kol'un hesap hareketlerinde yasa dışı bahisle ilgili hareketler olduğu tespit edildiği iddiasıyla gözaltına alındı. Bundan sonra başka hakemlerin de gözaltına alınacağını düşünüyorum. Peki ligler ne olacak? Bu kadar hakem, bu kadar gözlemci, MHK üyeleri gözaltındayken bu lig oynanmaz ve muhtemelen ligler ertelenir" ifadelerini kullandı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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