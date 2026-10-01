Ferhat Gündoğdu'nun ses kaydı ortaya çıktı: "Hakemliğini bitiririm!"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun ses kayıtlarına ulaşıldı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu’nun ses kayıtlarına ulaşıldı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu’nun dijital materyallerinde yapılan incelemelerde, FIFA yardımcı hakemi Kerem Ersoy ile yaptığı görüşmeye ait olduğu belirtilen bir ses kaydı ortaya çıktı.

Ses kaydındaki hakemlik kariyerinin sona erdirilebileceğine ilişkin ifadeler, maç görevlendirmelerine yönelik sözler, MHK hakkında konuşulmaması yönündeki uyarıların soruşturma kapsamında değerlendirilmesi bekleniyor.

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"HAKEMLİĞİ BIRAK YA DA ADAM OL"

Ses kaydına göre görüşme, Kerem Ersoy’un bir süredir görev verilmemesi üzerine Gündoğdu’ya gönderdiği mesajın konuşulmasıyla başlıyor. Gündoğdu, Ersoy’a babası Fahir Ersoy’un bazı kişilerle temas kurduğunu öne sürerek şu ifadeleri kullanıyor: "Bir halt yiyorsun ve belli de ediyorsun. Ben buna rağmen sana maç vermeye devam ediyorum."

Ersoy’un neyin kastedildiğini anlamadığını söylemesi üzerine Gündoğdu’nun "Ya dilekçeni ver, hakemliği bırak ya da adam ol." dediği duyuluyor.

"HAKEMLİĞİNİ BİTİRMEKLE BİTİRMEMEK ARASINDA RAMAKTAYIM"

Görüşmenin ilerleyen bölümünde Gündoğdu’nun kullandığı ifadeler daha da sertleşiyor. MHK Başkanı olduğu belirtilen Gündoğdu, FIFA yardımcı hakemine "Ben senin hakemliğini bitirmekle bitirmemek arasında ramaktayım. Sana son şans veriyorum." diyor. Ardından "Ya adam ol ya da bırak git." ifadelerini kullanıyor. Ersoy ise görüşme boyunca kendisine yöneltilen suçlamaların ne olduğunu anlamadığını, herhangi bir grupla hareket etmediğini ve yalnızca hakemliğine odaklandığını savunuyor.

Ferhat Gündoğdu

BABASININ FAALİYETLERİNDEN HAKEMİ SORUMLU TUTTU

Kayıttaki en dikkat çekici bölümlerden biri de Gündoğdu’nun Kerem Ersoy’un babası Fahir Ersoy’un bazı dernek/cemiyet girişimleri ve temaslarından söz etmesi oldu. Gündoğdu, "Ben seni babandan ayrı düşünemem." diyerek, Ersoy’un babasının faaliyetlerini hakemin durumuyla birlikte değerlendirdiğini açıkça ifade ediyor. Ersoy ise babasının herhangi bir cemiyet faaliyeti içerisinde bulunmadığını ve kimseyle iletişim hâlinde olmadığını söylüyor.

GÜNDOĞDU: “DEVLET TAKİP EDİYOR”

Ses kaydındaki en çarpıcı ifadelerden biri ise Gündoğdu’nun bazı kişiler ve yazışmalar hakkında kullandığı "Devlet takip ediyor, yakalıyor." sözleri oldu.

"MHK HAKKINDA BİR YERDE BİR DAHA KONUŞMA"

Gündoğdu’nun, Kerem Ersoy’un MHK hakkında konuşmasına yönelik ifadeleri de kayıtta açık şekilde yer alıyor. Gündoğdu, "MHK hakkında da sakın bir yerde bir daha konuşma. Bu sefer tavrım farklı olur." diyor ve bunun "son uyarısı" olduğunu belirtiyor. Devamında ise "Vazgeçmezsen dua et gideyim. Onlara da söyle onlar da dua etsin gideyim. Anca öyle kurtulursunuz." ifadelerini kullanıyor.

GÜNDOĞDU: "HAKEMLİĞİNDEN OLACAKSIN"

Görüşmenin devamında Gündoğdu, MHK Başkanlığını bir “devlet görevi” olarak nitelendirirken kendisinin kaybedecek bir şeyi olmadığını söylüyor. Ardından Ersoy’a "Ama sen hakemliğinden olacaksın." diyor. Kayıtta Gündoğdu’nun ayrıca Ersoy’un maç performansını yakından takip ettiğini söylediği ve "Her adımını takip ediyorum." ifadesini kullandığı görülüyor. Bununla birlikte Gündoğdu, Ersoy’un maçlarda kasıtlı hata yapmadığını ve dürüst olduğunu da açıkça belirtiyor.

SES KAYDI İNCELEME ALTINDA

Söz konusu konuşmanın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Gündoğdu’nun dijital materyallerinden elde edildiği belirtiliyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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