"Bilgi sahibi" olarak çağrılan Süleyman Abay'ın ifadesi: Arka plandaki ismi açıkladı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında eski hakem ve gözlemci Süleyman Abay'ın ifadesi ortaya çıktı. Son dönemde hakem tayin sistemine müdahale edildiğini savunan Abay, "Bu işlerin arka planında Ahmet Şahin'in de olduğunu düşünüyorum" iddiasında bulundu.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

MHK soruşturması kapsamında bilgi sahibi olarak 29 Eylül 2025 tarihinde ifadesi alınan eski hakem ve gözlemci Süleyman Abay, 2022 ve 2024 yıllarında açıklanan hakem ve gözlemci listelerinden çıkarılmasıyla ilgili yaşadıklarını anlattı. Abay, 2022 yılında açıklanan listenin arka planında Ahmet Şahin'in olduğunu düşündüğünü belirtti.

"HACIOSMANOĞLU SUÇLAMALARDA BULUNDU"

Hakemliği yaş haddinden dolayı 46 yaşındayken bıraktığını dile getiren Abay, ardından 5 yıl hakem gözlemciliği ve 6 ay MHK üyeliği yaptığını, şu an TFF ve MHK ile herhangi bir bağının bulunmadığını söyledi.

Hakemlik yaptığı dönemde 2015 yılında yönettiği Trabzonspor-Konyaspor maçı sonrasında dönemin Trabzonspor Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun hakemlere yönelik suçlamalarda bulunduğunu anlatan Abay, yaklaşık 20 hakem ve gözlemci hakkında 2016 yılında suç duyurusunda bulunulduğunu belirtti. Abay, soruşturma sonucunda herhangi bir tespit yapılamadığının belirtildiğini ve savcılık tarafından takipsizlik kararı verildiğini ifade ederek, "Bunun üzerine aktif olarak görevimize devam ettik" dedi.

Eski hakem ve eski hakem gözlemcisi Süleyman Abay

"LİGLER DEVAM EDERKEN LİSTE DEĞİŞTİRİLEMEZ"

8 Mart 2022 tarihinde MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu tarafından hakem ve gözlemci listesinin açıklandığını belirten Abay, ligler devam ettiği sırada listenin değiştirilmesinin ilk kez gerçekleşen bir durum olduğunu söyledi. Abay, söz konusu listeyi basından öğrendiğini belirterek, "Ben ve benimle birlikte görev yapan diğer hakem ve gözlemciler liste dışında kaldık ve bunun üzerine TFF Tahkim Kuruluna başvuru yaptık" dedi.

26 Mart 2022 tarihinde yapılan Tahkim Kurulu duruşmasının ardından verilen kararla haklı olduklarının tespit edildiğini belirten Abay, görevlerine iade edildiklerini söyledi. Abay, "MHK Başkanı olan Ferhat Gündoğdu yaklaşık 1-2 hafta sonra görevinden istifa ederek ayrıldı" ifadelerini kullandı.

"BU LİSTEDE İSMİM YOKTU"

Süleyman Abay, 2024-2025 sezonu başında 27 Temmuz 2024 tarihinde açıklanan hakem ve gözlemci listesinde isminin bulunduğunu, listenin ardından seminere katıldığını ve başarılı şekilde tamamladığını anlattı. Liglerin başlamasının ardından 28 Ağustos 2024 tarihinde ikinci bir liste yayınlandığını belirten Abay, "Yine teamüllere aykırı bir şekilde 28 Ağustos 2024 tarihinde ikinci bir yeni liste yayınlandı. Bu listede ismim yoktu, görevim sonlandırılmıştı" açıklamasını yaptı.

İbrahim Hacıosmanoğlu

Tahkim Kurulu'na başvurduğunu dile getiren Abay, başvurusunun 4 ret, 3 onay oyuyla oy çokluğuyla reddedildiğini, kararı ifadesinin ekinde dosyaya sunacağını belirtti. Abay, konuya ilişkin davanın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde devam ettiğini aktararak, 2024 yılında açıklanan listede yer alan hakem ve gözlemcilerin ortak özelliğine ilişkin değerlendirmesinde, "Bu listede bulunan hakem ve gözlemcilerin ortak özelliği 2015 yılında TFF başkanı olan İbrahim Hacısomanoğlu'nun Trabzonspor başkanlığı döneminde Trabzon maçlarında görev alan hakem ve gözlemcilerin olmasıdır" ifadelerini kullandı.

"ARKA PLANDA AHMET ŞAHİN OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

Abay, 8 Mart 2022 döneminde açıklanan listenin arka planında o dönem MHK üyesi olan ve hâlâ Ferhat Gündoğdu'nun ekibinde yer aldığını belirttiği Ahmet Şahin'in bulunduğunu öne sürdü. Şahin'in geçtiğimiz sezon ortasında istifa ederek ayrıldığını belirten Abay, "Kendisi hem 2022 yılında yapılan listede hem de bu dönem yapılan listede ismimizin olmamasının sebeplerindendir. Bu işlerin arka planında Ahmet Şahin'in de olduğunu düşünüyorum" dedi.

Ahmet Şahin'in inşaat işi yaptığını ve AS İnşaat isimli firmanın sahibi olduğunu belirten Abay, "Futbol camiasında son dönemde dile getirilen 'YAPI' kelimesinin karşılığı olarak Ahmet Şahin'in (seyahat programları, kimlerle nerelere gittiği v.b.) incelenmesi neticesinde ortaya çıkacak ilişkiler bu düzeni ortaya koyacaktır" ifadelerini kullandı.

Ferhat Gündoğdu

"GÜNDOĞDU TALİMAT ALARAK HAREKET ETTİ"

Ferhat Gündoğdu ile arasında herhangi bir şahsi husumet bulunmadığını belirten Abay, Gündoğdu'nun da kendisiyle husumeti olmadığını düşündüğünü söyledi. Abay, "Gündoğdu'nun, insanların yönlendirmesi ile bu şekilde talimat alarak hareket ettiğini düşünüyorum" dedi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala