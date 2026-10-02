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Spor

Anadolu Efes'te Mike James depremi: 7-9 ay yok!

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Anadolu Efes'te Mike James depremi: 7-9 ay yok!
Başlık ResmiAnadolu Efes'te Mike James depremi: 7-9 ay yok!

Anadolu Efes, aşil tendonundan ameliyat edilen Mike James'in 7-9 ay parkelerden uzak kalacağını açıkladı.

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Anadolu Efes, Mike James'in aşil tendonu ameliyatı geçirdiğini ve 7-9 ay sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

Lacivert beyazlılardan yapılan açıklamada, "Dün oynadığımız Kızılyıldız karşılaşmasında sakatlanan Mike James’e Doç. Dr. Kerem Ülkü tarafından aşil tendonu onarımı ameliyatı uygulandı. Doktorumuz Uğur Diliçıkık, ameliyat sonrası tedavi sürecinin seyri doğrultusunda oyuncumuzun sahalardan 7-9 ay uzak kalacağının öngörüldüğünü belirtti." denildi.

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Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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