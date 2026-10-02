MHP Lideri Devlet Bahçeli, fon soruşturmasına dair SPK yöneticileriyle görüştüğünü ve devletin konunun sonuna kadar takipçisi olduğunu belirtti. Sanal medyanın bir "çöplük" haline geldiğini ve artık bir milli güvenlik sorununa dönüştüğünü vurgulayan Bahçeli, yeni yasama döneminde kapsamlı bir yasa düzenlemesinin gündeme geleceğini söyledi.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, fon soruşturması ve sanal medyaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

CNN TÜRK'e konuşan Bahçeli, soruşturma kapsamında yeni raporların geldiğini ve çalışmaların sürdüğünü belirterek yargıya güveninin tam olduğunu söyledi.

"DEVLET SORUŞTURMANIN PEŞİNDE"

SPK yöneticileriyle yaptığı görüşmeye de değinen Bahçeli, devletin bütün imkanlarıyla soruşturmanın peşinde olduğunu belirterek yargı sürecine duyduğu güveni yineledi.

Bahçeli, fon soruşturması hakkında konuştu: SPK yöneticileriyle görüştüm

SANAL MEDYA İÇİN "ÇÖPLÜK" BENZETMESİ

Bahçeli'nin açıklamalarında bir diğer başlık ise sanal medya oldu.

Sanal medyanın doğruluğu teyit edilmemiş bilgilerin hızla yayıldığı bir alana dönüştüğünü savunan Bahçeli, bu durumun bilgi kirliliğinin yanı sıra linç kampanyalarına da zemin hazırlayabildiğini söyledi.

Bahçeli, fon soruşturması hakkında konuştu: SPK yöneticileriyle görüştüm

Sanal medyayı "çöplük" olarak nitelendiren Bahçeli, söz konusu alanın artık milli güvenlik açısından da sorun teşkil ettiğini ifade etti.

YENİ YASAMA YILINDA DÜZENLEME GÜNDEMDE

Bahçeli, sanal medyaya ilişkin düzenleme çalışmalarının sürdüğünü belirterek konunun yeni yasama yılında daha kapsamlı bir yasa taslağıyla gündeme gelmesinin beklendiğini söyledi.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: HABER MERKEZİ

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