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Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşurken salonu terk etmişlerdi: Bahçeli’den Yeni Parti’ye mesaj!

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Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşurken salonu terk etmişlerdi: Bahçeli’den Yeni Parti’ye mesaj!
Başlık ResmiYeni Partinin Meclisi terk etmişti... Bahçeli: Cumhurbaşkanı varken gitmeleri doğru olmamıştır

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeni yasama yılı konuşması için kürsüye çıktığı sırada Yeni Parti grubunun salondan ayrılması gündem oldu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Cumhurbaşkanı varken gitmeleri doğru olmamıştır” diyerek Yeni Parti yönetimine “yenilikler bekliyoruz” dedi.

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TBMM’de yeni yasama yılının açılışında Yeni Parti üyelerinin Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşması öncesinde salonu terk etmesi gündem olurken, konu MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye soruldu.

Bahçeli, Yeni Partililerin Erdoğan konuşma yapmak üzere kürsüye çıktığı sırada salondan ayrılmasını değerlendirdi.

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Meclis’te büyük saygısızlık! Cumhurbaşkanı konuşurken Yeni Partililer salonu terk etti

MHP lideri, "Cumhurbaşkanı varken gitmeleri doğru olmamıştır" dedi.

Bahçeli, Yeni Parti’ye ilişkin ise dikkat çeken bir mesaj vererek, "Yeni Parti’de yenilikler bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşurken salonu terk etmişlerdi: Bahçeli’den Yeni Parti’ye mesaj!
Başlık ResmiCumhurbaşkanı Erdoğan konuşurken salonu terk etmişlerdi: Bahçeli’den Yeni Parti’ye mesaj!

MECLİS’TE NE OLMUŞTU?

TBMM 28. Dönem 5. Yasama Yılı, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’un açılış konuşmasıyla başladı. Kurtulmuş’un ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüye çıktı.

İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Erdoğan konuşmasına başlamak üzere kürsüye geldiği sırada Yeni Parti üyeleri yerlerinden kalkarak Genel Kurul salonundan ayrıldı.

Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: HABER MERKEZİ
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