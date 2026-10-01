Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Yasama Yılı’na özel konuşma yapmak üzere kürsüye çıktığı sırada Yeni Parti üyeleri salonu terk etti. Cumhurbaşkanı bir süre kürsüde konuşmak için beklerken, Yeni Partililerin Meclis’te yaptığı saygısızlık kameralara yansıdı.

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TBMM 28. Dönem 5. Yasama Yılı, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un yaptığı açılış konuşması ile başladı. Kurtulmuş konuşmasının ardından kürsüye konuşmasını gerçekleştirmek üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geldi. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Meclis'te Yeni Parti üyelerinin yaptığı saygısızlık ise saniye saniye kameralara yansıdı.

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YENİ PARTİLİLER SALONU TERK ETTİ

Cumhurbaşkanı, konuşmak için kürsüye çıktığı sırada Yeni Partililer yerlerinden kalkarak salonu terk etti. Cumhurbaşkanı kürsüde bir süre beklerken, salondaki isimler ise alkışlarla durumu protesto etti.

Meclis’te büyük saygısızlık! Cumhurbaşkanı konuşurken Yeni Partililer salonu terk etti

Yeni Parti üyelerinin TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş tarafından Genel Kurul’daki özel oturumun ardından saat 18.30’da Tören Salonu’nda vereceği resepsiyona da katılmaması bekleniyor.

Meclis’te büyük saygısızlık! Cumhurbaşkanı konuşurken Yeni Partililer salonu terk etti

Konuşmasını gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, gündeme ilişkin önemli mesajlar vererek şunları söyledi:

Türkiye Büyük Millet Meclisi'niz dünyanın çalışma temposu en yüksek parlamentolarından biridir. 1 Ekim 2025'te başlayıp 10 Ağustos 2026'ya kadar devam eden 4. yasama yılında da meclisimiz önemli kararların alındığı yoğun ve meşakkatli bir mesai dönemi geçirdi. Hem genel kurulda hem de komisyonlarda ülkemizin, milletimizin ve bölgemizin geleceğine yön verecek hayati kanunlar, kritik meseleler müzakere edilir. Yasama faaliyetleri demokratik bir olgunlukla icra edilirken parlamenter diplomasisi ise gerek ev sahibi olduğumuz uluslararası toplantılarda gerekse yurt dışı ziyaretlerde profesyonel ve saygın bir yaklaşımla yürütüldü. Bu anlamda siyasi partiyi ayırt etmeksizin gazi meclisimizdeki tüm milletvekillerine çabaları, gayretleri, fedakarlıkları için teşekkür ediyorum.

Meclis’te büyük saygısızlık! Cumhurbaşkanı konuşurken Yeni Partililer salonu terk etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş açılış konuşmasında şunları söyledi:

Devletimizin kuruluşunu gerçekleştiren birinci meclisin; farklı kanaatleri, bağımsızlık ve istiklal mücadelesinde birleştiren ve bütünleştiren unutulmaz tecrübesi bize yol göstermeye devam edecektir. Milletin mukadderatına dair kararları birlikte alabilmek siyasal olgunluk ister. Fikirlerimizi açıkça savunurken ortak geleceğimizin mesuliyetini de hep birlikte taşıyacağız. Ülkemizin hayrına geliştireceğimiz uzlaşmalar, hiç şüphesiz aramızdaki farklılıklardan çok daha uzun ömürlü, çok daha kalıcıdır.

Geçtiğimiz çalışma döneminde, milletimizin geleceği adına mühim bir eşiği hep birlikte aştık. Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu çalışmaları sırasında her görüşten farklı kanaati, fevkalade demokratik bir olgunluk içinde bir araya getirdik. Komisyon raporunun ittifaka yakın bir mutabakatla kabulü, önümüzde tarihi bir kapıyı araladı. Ardından 10 Ağustos tarihinde mecliste, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Geliştirilmesine Dair Kanun'un 467 gibi rekor bir oyla kabul edilmesiyle de o kapı sonuna kadar açıldı. Hayırlı uğurlu olsun.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: HABER MERKEZİ

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