Nevşehir'de konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, devam eden fon soruşturmasına ilişkin dikkat çeken mesajlar verdi. Uraloğlu, "Ucu kime dokunuyorsa gereği yapılacak" diyerek gerçek mağdurların korunacağını, kamu kaynaklarının riske atılmayacağını söyledi.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sayın Abdulkadir Uraloğlu, bir dizi ziyaret ve programa katılmak üzere Nevşehir’e geldi. Kentteki temasları kapsamında kamuoyunun yakından takip ettiği fon soruşturması hakkında net mesajlar veren Uraloğlu, süreçte taviz verilmeyeceğinin altını çizdi.

"CUMHURBAŞKANIMIZ RADİKAL KARARINI VERDİ"

Soruşturmanın kararlılıkla yürütüleceğini belirten Bakan Uraloğlu, ucu kime dokunursa dokunsun gerekenin yapılacağını vurgulayarak şunları söyledi:

Bakan Uraloğlu'ndan fon soruşturmasında net mesaj: Ucu kime dokunursa dokunsun...

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"Cumhurbaşkanımız radikal bir şekilde kararını verdi. Ucu kime dokunuyorsa gereği yapılacak. Bir taraftan gerçek anlamdaki mağdurlar korunurken diğer taraftan da 86 milyonun kaynakları oraya aktarılmayacak. Hiç kimse kusura bakmasın.

Bakan Uraloğlu'ndan fon soruşturmasında net mesaj: Ucu kime dokunursa dokunsun...

Oradaki riski de sorumluluğu da bilmesi gerekenler elbette bu anlamda da üzerlerine düşeni yapacaklardır"

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: ANADOLU AJANSI

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