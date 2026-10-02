Mağdurlar ödemeyi bekliyor! Fon Koordinasyon Kurulu toplantısı sonrası kritik açıklama

Fon piyasasında yaşanan sorunların çözümü için oluşturulan Fon Koordinasyon Kurulu, ikinci toplantısını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında gerçekleştirdi. Toplantıda, tasfiye sürecindeki fon yatırımcılarına yapılacak ara ödemeler, ödeme takvimi ve sermaye piyasasına ilişkin yeni yasal düzenleme ele alındı. İşte toplantı sonrası yapılan açıklama...

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Fon piyasalarında yaşanan gelişmelerin ardından oluşturulan Fon Koordinasyon Kurulu, bugün ikinci toplantısını gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında yapılan toplantı sonrası İletişim Başkanlığı'ndan açıklama geldi.

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ÖDEME TAKVİMİ VE SPK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre toplantıda mağdurlara yapılacak ödemenin takvimi ve SPK kanununda değişiklik gibi kanular masaya yatırıldı.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

"İkinci Fon Kurulu Toplantısı, Cumhurbaşkanı Yardımcımız Başkanlığı’nda toplanmıştır.

Toplantıda Sermaye Piyasası Kurulu’nun 30.09.2026 tarihli kararları çerçevesinde hesaplanacak net yatırım tutarı hesap yöntemine ilişkin ilgili kurumların çalışmaları ile Kurulun aynı tarihte fon hesaplarına ilişkin aldığı ödeme kararına yönelik ikincil düzenlemeler ve ödeme takvimi değerlendirilmiştir.

"VATANDAŞA EK BİR YÜK GETİRİLMEYECEK"

Devamında çalışmaları bir süredir devam eden Sermaye Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına ilişkin taslak üzerinde çalışılmış ve nihai halinin verilmesi için ilgili kurum ve kuruluşlara gerekli talimatlar iletilmiştir. Ele alınan bütün düzenlemelerde vatandaşlarımıza herhangi bir ek yük getirilmemesine yönelik anlayış vurgulanmıştır.

İlgili kurumlarımız ile fon piyasasının belirli ve sınırlı bir bölümünde ortaya çıkan sorunun çözümüne ilişkin sermaye piyasası kuralları çerçevesinde, hakkaniyet ve adalet gözetilerek gerekli çalışmalar hızlı ve etkili bir şekilde sürdürülecektir."