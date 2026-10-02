Borsada fırtına dindi mi? Yükselişin şifresi bu seviyelerde

Borsa İstanbul’da üç haftalık satışların ardından dün tepki yükselişi yaşandı. Aracı kurumlar, 12.249’dan son kapanışını yapan endeksin yönü açısından 12.000 seviyesinin korunmasını kritik önemde gösteriyor. Kurumlar, yükselişin kalıcı bir toparlanmaya dönüşmesi için ise 12.400 bandının aşılması gerektiğine dikkat çekiyor.

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Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi dünkü işlemlerde %2,53 primle 12.249 seviyesine yükseldi. Böylece günlerce süren satış baskının ardından endeks nefes aldı.

Kuveyt Türk Yatırım, SPK’nın son kararları kapsamında fon yatırımcılarına ara ödeme yapılmasının önünün açılmasını, belirsizliklerin azaltılması ve yatırımcı alacaklarının ödenmesi açısından önemli bir gelişme olarak değerlendirdi. Kurum, bu gelişmelerin ardından Borsa İstanbul’da kritik 12.000 bölgesinden tepki alımlarının öne çıktığına dikkat çekti.

BORSADA BEKLENTİLER

Üçüncü çeyreğin tamamlanmasıyla birlikte önümüzdeki iki haftada şirketlerin finansal sonuçlarına yönelik beklentilerin şekillenmeye başlayabileceğini belirten Kuveyt Türk Yatırım; enflasyon görünümü, bilançolara ilişkin beklentiler ve fon tasfiye sürecindeki gelişmelerin endeksin yönünde belirleyici olabileceğini ifade etti.

Kurum ayrıca olası tepki yükselişlerinde likiditesi ve piyasa derinliği yüksek BİST 30 hisselerinin öne çıkabileceğini, bilanço beklentilerinin netleşmesiyle operasyonel performansı güçlü ve borçluluğu düşük şirketlere ilginin artabileceğini değerlendirdi.

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DÜŞÜŞ TRENDİ BİTTİ Mİ?

Şeker Yatırım ise son üç haftadaki sert satışların ardından yaşanan yükselişin, düşüş trendinin sona erdiği anlamına gelip gelmediğinin henüz netleşmediğini belirtti. Kuruma göre bunun belirlenmesinde endeksin destek seviyeleri üzerinde kalıcılık sağlayıp sağlayamayacağı kritik olacak. Kısa vadeli yön açısından 12.430 direncinin aşılması önem taşırken, bu seviyenin altında kalınması halinde yükselişin tepki hareketiyle sınırlı kalma ihtimalinin artabileceği ifade edildi.

Şeker Yatırım, geri çekilmelerde 12.180 ve 12.000 seviyelerini destek, yukarı hareketlerde ise 12.430 ve 12.610 seviyelerini direnç olarak izliyor.

BİST 100’DE KRİTİK SEVİYELER

Ata Yatırım da güçlü tepkiye rağmen kısa vadeli düşüş trendinin sona erdiğini söylemek için erken olduğu görüşünde... Endeksin kısa, orta ve uzun vadeli hareketli ortalamalarının altında bulunmasının zayıf görünümü desteklediğini belirten kurum; kısa vadeli göstergelerde ise sınırlı toparlanma işaretleri görüldüğünü aktardı.

Ata Yatırım, 12.433 seviyesini ilk kritik direnç olarak takip ediyor. Tepki hareketinin güç kazanması için bu seviyenin üzerinde kapanış gerektiğini belirten kurum, bu durumda 12.600 ve 12.817 seviyelerinin üst direnç olarak izlenebileceğini bildirdi. Olası geri çekilmelerde ise 12.090 ilk destek konumunda bulunuyor. Bu seviyenin kırılması halinde satış baskısının yeniden artabileceği değerlendiriliyor.