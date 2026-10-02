Küresel piyasalarda altının ons fiyatı 4.000 doların üzerinde tutunmaya çalışırken, Bank of America’dan kritik bir tahmin geldi. ABD’li banka, Orta Doğu’daki çatışmalara ve yüksek enerji fiyatlarına dikkat çekerek, son çeyrekte ons fiyatının 3.750 doları görebileceği riskine dikkat çekti. İngiliz HSBC de, ABD Merkez Bankası'nın faiz artırımlarına devam edebileceğini belirterek, altın fiyatı tahminini aşağı yönlü revize etti.

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Orta Doğu’daki belirsizliklere, yüksek petrol fiyatlarına ve artan tahvil getirilerine rağmen altın fiyatı ons başına 4.000 dolar seviyesinin üzerinde tutunmaya çalışıyor.

Ancak altın konusunda en iyimser kurumlardan olan Bank of America’dan (BofA) dikkat çeken bir uyarı geldi. BofA emtia analistleri 30 Eylül tarihli raporlarında; enerji fiyatlarındaki yükselişin enflasyon baskısını artırmasıyla birlikte, altın için görünümün daha kırılgan hale geldiğine dikkat çekti.

ONSTA 3.750 DOLAR RİSKİ!

BofA’nın son değerli metaller raporunda, bankanın 2027 için olumlu beklentisini koruduğu ancak bu görünümün önemli riskler taşıdığı belirtildi. Analistler, Orta Doğu’daki çatışmaların uzaması ve petrol fiyatının 150 dolar seviyesine yükselmesi halinde, altının 2027 yılında ortalama 3.500 dolar/ons seviyesine gerileyebileceğini öne sürdü.

Ancak bunun temel senaryoları olmadığını vurgulayan BofA; yüksek enerji fiyatlarının etkisiyle altının 2026’nın dördüncü çeyreğinde 3.750 dolar seviyesine kadar gerileyebileceği riskine dikkat çekti.

Altında ezber bozan tahmin! ABD’li banka seviyeye vererek uyardı

“YATIRIMCILAR SATIŞA GEÇERSE…”

BofA'nın analizinde; yatırımcıların şimdiye kadar kısa vadeli olumsuzlukların önemli bölümünü göz ardı ettiği ve altın fiyatlarının yeniden yükseleceği beklentisinin korunduğuna dikkat çekilerek; “bu pozisyonlanmanın kırılgan olduğu” belirtildi.

Analizde; Orta Doğu'daki çatışmanın çözülememesi halinde yatırımcıların pozisyonlarını hızlı biçimde kapatmasının, altın fiyatlarında da sert bir düşüşü tetikleyebileceği uyarısı yapıldı.

5.000 DOLAR HEDEFİ İÇİN…

BofA, altın EFT’lerine yatırımcı ilgisinin ons fiyatını ancak 4.000 dolar civarında destekleyebildiğini de aktararak “5.000 dolar hedefi için yatırımcı talebinin daha da hızlanması gerekiyor. Mevcut jeopolitik ortam dikkate alındığında bu senaryo şimdilik gerçekçi görünmüyor” görüşünü dile getirdi.

Bu arada BofA, yükselen petrol fiyatlarının para birimleri ve cari dengeler üzerinde yeniden baskı oluşturması halinde, merkez bankalarının rezervlerini desteklemek amacıyla altın satmaya başlayabileceği ihtimaline de değindi.

Altında ezber bozan tahmin! ABD’li banka seviyeye vererek uyardı

HSBC DE TAHMİNİNİ DÜŞÜRDÜ

Öte yandan HSBC de; ABD Merkez Bankası'nın faiz artırımlarına devam edebileceğini ve yükselen petrol fiyatlarının altın üzerinde kısa vadede baskı oluşturabileceğini belirterek, 2026 yılı ortalama altın fiyatı tahminini aşağı yönlü revize etti.

Banka, beklentisini ons başına 4.560 dolardan 4.490 dolara düşürdü. HSBC ayrıca 2027 yılı ortalama altın fiyatı tahminini de aşağı çekerek 4.825 dolar olarak güncelledi. HSBC analistleri, altının yakın vadede ilave düşüş baskısıyla karşı karşıya kalabileceğini ancak fiyatların dip seviyelere yaklaştığını düşündüklerini de ifade etti.