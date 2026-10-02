Piyasalarda ekim ayında; eylül enflasyonu ve TCMB faiz kararı yakından takip edilecek. Konut alma hayali kuran tüketiciler “muhtemel bir indirim” kararına kilitlendi. Konut finansmanında katılım bankaları tarafından ekim ayının başında sunulan son rakamlar da belli oldu. 2,5 milyon TL konut finansmanının geri ödeme tablosu netleşti. İşte detaylar…

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Piyasalarda yılın son çeyreği başlarken, Merkez Bankasının 22 Ekim ve 10 Aralık tarihlerinde alacağı faiz kararları bu dönemin önemli gündem maddeleri arasında öne çıkıyor. Özelikle konut alma planı olan tüketiciler de “faiz oranlarında muhtemel düşüşlere” kilitlenmiş durumda… Finansman maliyetlerinde hafifleme, tüketicinin alım gücünü de artırarak konuta daha kolay erişimin yolunu açabilecek.

Faiz politikası için ise dikkatler öncelikle gelecek hafta açıklanacak eylül enflasyon verilerine çevrildi. Piyasada petrol fiyatlarının seyri ve bunun sebep olabileceği enflasyonist baskılar da takip ediliyor.

EYLÜL TÜFE TAHMİNLERİ

GCM Yatırım tarafından yapılan değerlendirmede “Güncel piyasa anketleri Eylül 2026 için aylık enflasyon beklentilerinin %2,12-%2,21 aralığında yoğunlaştığını gösteriyor. Beklentilerin gerçekleşmesi halinde yıllık enflasyonun yaklaşık %30,1-30,3 bandına gerilemesi mümkün görünüyor. Aylık artışın, geçen yılın aynı döneminin altında kalacak olması, baz etkisinin de desteğiyle yıllık enflasyonu yeniden %30 sınırına yaklaştırabilir” denildi.

Konutta banka banka son oranlar! 2,5 milyon TL’nin geri ödemesi ne kadar?

TCMB NE YAPACAK?

Analizde “Ağustos 2026 itibarıyla politika faizi %37, yıllık manşet enflasyon ise yaklaşık %31,5 seviyesinde bulunuyor. Fark yaklaşık 5,5 puan düzeyinde gerçekleşiyor. Eylül 2024’ten bu yana söz konusu farkın ortalaması yaklaşık 6,5 puan seviyesinde… Eylül enflasyonunun %30 seviyesine yaklaşması halinde ise fark, dönemsel ortalamanın üzerine çıkabilir. Bu görünüm, sınırlı bir faiz ayarlaması için alan oluşturabilir. Bu noktada 100 baz puanlık olası bir faiz indirimi, dezenflasyon sürecinin sağladığı alanın kontrollü biçimde kullanılması olarak değerlendirilebilir” tespitleri öne çıktı.

ÖNERİLEN HABERLER EKONOMİ Fon mağduru nakit arıyor: Paraya sıkışan galeriye koştu

ENERJİ FİYATLARI RİSKİ

Bununla birlikte yıllık enflasyondaki olası gerilemenin niteliğinin de en az seviye kadar önemli olduğu vurgulanan analizde, “Manşet göstergedeki düşüşün çekirdek enflasyon, hizmet fiyatları ve gıda tarafındaki eğilimle desteklenmesi dezenflasyon sürecinin kalıcılığı açısından daha güçlü bir sinyal oluştur. Enerji fiyatlarında son dönemde görülen dalgalanma ise fiyatlama davranışları üzerinde yeni bir riski beraberinde getirebilir” uyarılarına da yer verildi.

Konutta banka banka son oranlar! 2,5 milyon TL’nin geri ödemesi ne kadar?

KONUTTA SON ORANLAR

Bu arada TCMB’nin faiz indirimlerinin finansman maliyetlerine zamanla yansıyabileceği ifade edilirken, 1 Ekim itibarıyla katılım bankaları tarafından sunulan konut finansmanı oranları şöyle:

Banka Oran Türkiye Finans %2,88 Albaraka %2,90 Kuveyt Türk %2,99 Vakıf Katılım %2,99 Dünya Katılım %2,99

(Not: Bankaların internet sitelerinde ilan edilen oranlardır.)

2,5 MİLYON TL’NİN GERİ ÖDEMESİ

En düşük oran dikkate alınarak yapılan hesaplamaya göre 2,5 milyon TL’nin geri ödemesi ise şu şekilde gerçekleşiyor:

-Finansman tutarı: 2,5 milyon TL

-Finansman vadesi: 120 ay

-Finansman oranı: 2,88

-Aylık taksit: 74 bin 768 TL

-Toplam geri ödeme: 8 milyon 936 bin 96 TL