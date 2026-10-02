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Ekonomi

Fon mağduru nakit arıyor: Paraya sıkışan galeriye koştu

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Fon mağduru nakit arıyor: Paraya sıkışan galeriye koştu
Başlık ResmiFon mağduru nakit arıyor: Paraya sıkışan galeriye koştu

Yatırım fonlarında parası blokede kalan vatandaşlar ve küçük işletmeler, acil nakit ihtiyaçlarını karşılamak için araç ve altın satışlarına yöneldi. Fonlara erişilememesi nedeniyle piyasada başlayan nakit sıkışıklığı, galerilerde araç arzını ve kuyumculardaki altın bozdurma işlemlerini artırdı. Sektör temsilcileri, yaşanan bu durumun piyasadaki ödeme zincirini ve ticari akışı olumsuz etkilediğini vurguluyor.

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Kaan Zenginli
KAAN ZENGİNLİ

Türkiye'de yatırım fonlarında yaşanan kriz, yüz binlerce yatırımcının parasına ulaşamamasının ötesinde piyasada nakit sıkışıklığı oluşturmaya başladı. Fonlardaki paranın çekilememesi, yatırımcıların günlük ve kısa vadeli ödemelerini karşılamak için başka varlıklarını nakde çevirmesine yol açıyor. Otomotiv sektöründe faaliyet gösteren galericiler, son bir haftada satış amacıyla getirilen araçların arttığını ifade ediyor.

Piyasanın durgun olması sebebiyle ilan sitelerinde alıcı beklemek istemeyen bazı araç sahiplerinin doğrudan galerilere yöneldiği belirtiliyor. Sektör temsilcileri, bu satışlarda yeni bir araç alma veya yatırım değiştirme amacından çok, kısa vadeli nakit ihtiyacının öne çıktığını aktarıyor.

İstanbul'da galericilik yapan Serkan Biçer, son günlerde nakit ihtiyacı nedeniyle aracını satışa getirenlerin arttığını belirterek, “Piyasada zaten bir durgunluk var. Aracını ilan sitelerinde bekletmek istemeyen, acil nakde ihtiyaç duyan vatandaş doğrudan galericiye geliyor. Son dönemde gelen müşteriler arasında parasının fonda kaldığını ve bu sebeple aracını elinden çıkarmak istediğini söyleyenler var.” dedi.

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ALTIN BOZDURANLAR DA ARTTI

Kuyumcularda da benzer bir hareketlilik yaşandığı belirtiliyor. Özellikle günlük ihtiyaçlarını karşılamak isteyen bazı müşterilerin ellerindeki altınları bozdurduğu aktarılıyor. Kuyumcular, müşterilerin bir bölümünün fondaki parasına ulaşamadığını ve bu sebeple altınlarını nakde çevirdiğini söylüyor.

Fatih'te kuyumculuk yapan Ramazan Sönmez, altın bozdurmak için gelenlerde hareketlilik yaşandığını belirterek, “Vatandaşın elinde altın varsa, nakit ihtiyacında ilk başvurduğu yerlerden biri kuyumcu oluyor. Özellikle parasının fonda kaldığını söyleyen müşterilerle karşılaşıyoruz. Kimi borcunu, kimi kirasını, kimi de başka bir ödemesini karşılamak için altınını nakde çeviriyor.” diye konuştu.

KÜÇÜK ESNAFIN DA PARASI FONDA KALDI

Fon krizinin etkisinin bireysel yatırımcılarla sınırlı kalmadığı, bazı küçük işletmelerin de nakit akışında sıkıntı yaşadığı belirtiliyor. Fonlarda parasını değerlendiren işletmeler; maaş, kira, tedarikçi ve kredi ödemelerini karşılamak için kısa vadeli nakit arayışına giriyor. Yaşanan sıkışıklığın işletmelerden çalışanlara ve tedarikçilere uzanan ödeme zincirini etkileyebileceği ifade ediliyor.

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