264 bin yatırımcı için beklenen süreç başlıyor! Fonzedelere 1 milyon liraya kadar ara ödeme

Sermaye Piyasası Kurulunun kararıyla tasfiye edilen fonların yatırımcılarına, süreç tamamlanmadan ödeme yolu açıldı. İlk aşamada 11 para piyasası fonunda mutabakatı tamamlananlara 1 milyon liraya kadar ara ödeme yapılacak.

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Tasfiyesine karar verilen yatırım fonlarında yatırımcıların alacaklarının karşılanmasına yönelik yeni bir adım atıldı. 131 yatırım fonunun 11'indeki yüz binlerce yatırımcının parasına kavuşması için ödeme süreci başlıyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), tasfiye tamamlanmadan yatırımcılara 1 milyon liraya kadar ara ödeme yapılmasının önünü açarken, ilk etapta yatırımcı yoğunluğunun yüksek olduğu para piyasası fonları için harekete geçilecek.

Fahiş kazanç elde edenlerden, kazancını kendi isteğiyle geri vermek isteyenler için de “İsteğe Bağlı İade Hesapları” açıldığı duyurulurken her fon için ayrı hesap oluşturuldu. Geri dönen paralar doğrudan ilgili fonun tasfiye mal varlığına eklenecek ve fon yatırımcılarına yapılacak ödemelerde kullanılacak. İade hesaplarının açılmasıyla eş zamanlı olarak fonzedelere yapılacak ödemelere başlanacak.

Tera, Pusula, Atlas ve Hedef Portföy’ün tasfiye kapsamındaki fonlarında mutabakatı tamamlanan yatırımcılara nihai tasfiye beklenmeden ara ödeme yapılacak. Merkezî Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından hesaplanan net yatırım tutarı 1 milyon liranın altında olanlara net yatırım tutarının tamamı, 1 milyon lira ve üzerinde olanlara ise en fazla 1 milyon lira ödenecek. Mesela net yatırım tutarı 600 bin lira olarak hesaplanan yatırımcı 600 bin lira, 2 milyon lira olarak belirlenen yatırımcı ise ilk aşamada 1 milyon lira alabilecek.

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Ara ödeme, yatırımcının katılma paylarının nihai iadesi anlamına gelmeyecek. Katılma payları yatırımcının hesabında kalacak ve nihai tasfiye ödemesi sırasında iade edilecek. Yapılan ara ödeme de tasfiye sonunda yatırımcının hak kazanacağı toplam tutardan düşülecek. Ödemelerin yapılabilmesi için yatırımcı bazındaki mutabakatın tamamlanması gerekiyor.

64 MİLYAR LİRALIK FONLARDAN BAŞLANACAK

Tera, Pusula, Atlas ve Hedef Portföy’ün ara ödeme kapsamındaki 11 para piyasası fonlarında toplam 64 milyar 69 milyon liralık tutar bulunuyor. Bu fonlardaki yatırımcı kaydı 263 bin 972’ye ulaşıyor. En fazla yatırımcı kaydı Tera Portföy’de bulunuyor. Tera Portföy’ün TP2 ve TLV fonlarında 181 bin 407 yatırımcı kaydı ve 3 milyar 326 milyon lira bulunuyor. Pusula Portföy’ün PNU, PRY ve PKM fonlarında 59 bin 263 yatırımcı kaydı ve 26 milyar 221 milyon lira, Hedef Portföy’ün HPP, HYV, HPH ve HKJ fonlarında 14 bin 650 yatırımcı kaydı ve 17 milyar 322 milyon lira, Atlas Portföy’ün PPT ve PSE fonlarında ise 8 bin 652 yatırımcı kaydı ve 16 milyar 900 milyon lira bulunuyor.

HER FONA AYRI HESAP

İade hesapları Birleşik Fon Bankası nezdinde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) adına açıldı. İsteğe bağlı olarak yatırılan para yalnızca ilgili fonun tasfiye mal varlığına dâhil edilecek. Bir başka fon veya hesaba aktarılması mümkün olmayacak. Toplanan tutarlar, ilgili fonun katılma payı sahiplerine yapılacak ödemelerde kullanılmak üzere tasfiye işlemleriyle görevlendirilen Ziraat Bankası ve İş Bankasına aktarılacak. Böylece tasfiye öncesinde fondan çıkarak fahiş kazanç elde edenlerin gönüllü olarak geri verdiği tutarlar, fonda kalan yatırımcılara yapılacak ödemelere kaynak oluşturacak.

Sermaye Piyasası Kanunu’nun 107. maddesine göre işlem bazlı piyasa dolandırıcılığı kapsamında etkin pişmanlıktan yararlanmak isteyen kişinin, 500 bin liradan az olmamak üzere elde ettiği veya elde edilmesine sebep olduğu menfaatin iki katını ödemesi gerekiyor. Buna göre mesela 100 milyon lira menfaat hesaplanan kişi için etkin pişmanlık ödemesi 200 milyon liraya çıkıyor. Etkin pişmanlık ödemesinin hangi aşamada yapıldığı da alınacak cezayı doğrudan etkiliyor. Para soruşturma başlamadan önce yatırılırsa kişi hakkında cezaya hükmolunmuyor. Ödeme soruşturma evresinde yapılırsa verilecek ceza yarı oranında, kovuşturma başladıktan sonra hüküm verilinceye kadar yapılırsa üçte bir oranında indiriliyor.

HER FON İÇİN AYRI ÖDEME

SPK’nın yeni düzenlemesine göre 1 milyon liralık ara ödeme sınırı her bir fon için ayrı ayrı uygulanacak. Bir yatırımcının birden fazla tasfiye kapsamındaki fonda yatırımı bulunması hâlinde, her fon bakımından ayrı hesaplama yapılacak. Ara ödeme, her fonda yatırımcının MKK tarafından belirlenen net yatırım tutarı esas alınarak gerçekleştirilecek.

TASFİYEDE YENİ SIRALAMA

SPK, tasfiye listesinde bulunan A1 Capital, Bulls ve Pardus Portföy tarafından kurulan fonlar için de tasfiye sürecine ilişkin esasları belirledi. Tasfiyeye, unvanında “para piyasası” ibaresi bulunan fonlardan başlanacak. Fonlar, yatırımcı sayısı en fazla olandan en aza doğru sıralanarak tasfiye edilecek.

KAPATILAN FONLAR YENİDEN AÇILABİLECEK

Tasfiye kapsamında bulunmayan ancak 17 Eylül’deki SPK kararıyla TEFAS ve diğer dağıtım kanallarında alım-satıma kapatılan fonların, tasfiye sürecinin tamamlanmasının ardından yeniden işleme açılabilmesinin önü açıldı.

TUTUKLU SAYISI 65’E YÜKSELDİ

İstanbul’da sermaye piyasası işlemlerine ilişkin soruşturmada Tera Yatırım CEO’su Emir Münir Sarpyener ile Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel’in de aralarında bulunduğu beş şüpheli tutuklandı. Böylece soruşturmada tutuklananların sayısı 65’e yükseldi.

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