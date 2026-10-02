Küresel piyasalarda altının ons fiyatı TSİ 06:00 itibarıyla 4.170 dolar ve gram fiyatı 6.585 TL’den güne başlıyor. Haftalık kayıp yüzde 2,5’e yaklaşırken; petrol fiyatlarının 100 doların üzerine çıkması ve dolar endeksinin 102’yi aşarak 17 ayın zirvesine yönelmesi sarı metali baskılıyor. Bugün gözler ABD istihdam verisinde... Güçlü bir verinin “daha uzun süre yüksek faiz” beklentisini destekleyebileceği ve bunun altındaki baskıyı artırabileceği belirtiliyor.

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Küresel piyasalarda altının ons fiyatı, ekim ayının ilk işlem gününde yüzde 0,49 primle 4.177 dolardan kapanış yaptı. Bugünkü işlemlerde ise sınırlı satış baskısı öne çıktı. TSİ 06:00 itibarıyla ons 4.170 dolardan fiyatlanırken, spot piyasada işlem gören 2 Ekim 2026 gram altın fiyatı 6.585 TL’den güne başladı.

Bu arada ons altında haftalık kayıp yüzde 2,5 civarında gerçekleşiyor. Böylece değerli metal, geçen haftaki düşüşün ardından bu haftayı da kayıpla tamamlamaya hazırlanıyor. Eylül ayında ise ons, yüzde 6,6 gerilemişti.

Altında tehlike çanları! Dolarda 17 ay sonra bir ilk…

PETROL 100 DOLARI AŞTI

Piyasalarda altını baskılayan en önemli başlıklardan biri Orta Doğu'daki gelişmeler olmaya devam ediyor. ABD'nin İran'a yönelik operasyonları yeniden değerlendirdiği ve bölgeye üçüncü uçak gemisi ile 10 bine kadar ilave asker göndermeyi planladığına ilişkin haberler, petrol fiyatlarını yeniden 100 doların üzerine taşıdı.

Bu gelişme, enflasyon endişeleri ile birlikte FED'in faizleri “daha uzun süre yüksek tutması” ihtimalini güçlendirdi. Yükselen faiz beklentileri, altının taşıma maliyetini artırarak ons fiyatını baskılıyor.

Altında tehlike çanları! Dolarda 17 ay sonra bir ilk…

DOLAR 17 AYIN ZİRVESİNDE

Altın üzerindeki bir diğer baskı da dolardan geliyor. Dolar endeksi 102 seviyesini aşarak 17 ayın en yüksek seviyesine çıktı. Endeks, bu hafta yaklaşık yüzde 1 yükselirken; güçlü dolar, altını diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar açısından daha pahalı hale getiriyor.

Dolar endeksindeki yükselişin önemli bölümü yalnızca FED'in faiz politikasından kaynaklanmıyor. Artan enerji maliyetleri ve Euro Bölgesine ilişkin risklerin artması da yatırımcıları dolara yöneltiyor. ABD para biriminin güçlenmesi, dolarla fiyatlanan ons altındaki toparlanmaları sınırlayan önemli bir faktör olarak öne çıkıyor.

Altında tehlike çanları! Dolarda 17 ay sonra bir ilk…

FED'DEN EKİM İÇİN “FREN” MESAJI

Öte yandan FED cephesinden gelen son açıklamalar, ekim ayında yeni bir faiz artışı ihtimalini aşağı çekti. FED Başkan Yardımcısı Philip Jefferson, eylül ayındaki faiz artışını desteklediğini ancak yeni bir adım için acele edilmemesi gerektiğini belirtti. Jefferson, bundan sonraki politika ayarlamalarının ekonomik veriler, görünüm ve risk dengesi birlikte değerlendirilerek yapılacağını söyledi.

New York Fed Başkanı John Williams'ın benzer yöndeki açıklamalarının ardından, piyasalarda 27-28 Ekim toplantısında faiz artışı ihtimali yüzde 25 civarına kadar geriledi. Bununla birlikte piyasalar, FED'in yılın ilerleyen döneminde, özellikle aralık ayında bir faiz artışı yapabileceğini hâlâ fiyatlıyor.

Altında tehlike çanları! Dolarda 17 ay sonra bir ilk…

GÖZLER ABD İSTİHDAMINDA

Piyasaların yönünü belirleyebilecek en önemli veri ise bugün açıklanacak ABD eylül ayı istihdam raporu olacak. ABD Çalışma Bakanlığı veriyi TSİ 15.30'da açıklayacak. Piyasa beklentisi, tarım dışı istihdamın eylülde yaklaşık 90 bin kişi artması, işsizlik oranının yüzde 4,1'de kalması ve ortalama saatlik kazançların aylık bazda yüzde 0,3 yükselmesi yönünde.

Verinin, 90 binin “belirgin” üzerinde gelmesi halinde güçlü iş gücü piyasası ve enflasyon baskısının “daha sıkı para politikası” beklentisini öne çıkarabileceği ve böyle bir tabloda altın üzerinde baskının artabileceği ifade ediliyor.

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