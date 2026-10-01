Fon piyasalarındaki gelişmelerin ardından gözler yarın yapılacak Fon Koordinasyon Kurulu toplantısına çevrildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, mevcut sürecin değerlendirileceğini ve ihtiyaç halinde ilave tedbirlerin alınabileceğini açıkladı.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Resepsiyonu’nda gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı.

Yılmaz, fon piyasalarında yaşanan gelişmelerin ardından oluşturulan Fon Koordinasyon Kurulu toplantısının yarın sabah gerçekleştirileceğini belirtti.

İLAVE TEBDİRLER MASADA

Yılmaz, toplantıda mevcut sürecin değerlendirileceğini ve ihtiyaç görülmesi halinde ilave tedbirlerin alınabileceğini ifade etti.

Fon Koordinasyon Kurulu yarın toplanıyor: Cevdet Yılmaz’dan "ilave tedbir" mesajı

Yılmaz'ın açıklamaları şu şekilde:

"Her bir kurulumuz kendi alanında kararlarını alıyor ve kamuoyuyla paylaşıyor. Bugün de SPK'nin, BDDK'nin aldığı önemli kararlar paylaşıldı. Yarın da gündemimiz 'ilave neler yapılabilir, hangi alanlarda ilave çalışma ihtiyacı var', onları Kurulumuzla birlikte değerlendireceğiz. Ardından bir basın açıklaması yapacağız inşallah"

Fon soruşturmasında ödeme takviminin nasıl olacağına ilişkin soruya Yılmaz, "Toplantıdan sonra açıklamalar yapılacak kamuoyuna. Hem Koordinasyon Kurulu olarak hem de her bir kurulumuzun kendi yetki alanı var. Oralar da bağımsız otoriteler. Kendi kararlarıyla ilgili kurullarımızın açıklamalarını beklemek lazım" cevabını verdi.

Fon Koordinasyon Kurulu yarın toplanıyor: Cevdet Yılmaz’dan "ilave tedbir" mesajı

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen son aşamaya ilişkin değerlendirmesi sorulan Yılmaz, şöyle konuştu:

"Terörsüz Türkiye mecrasında devam ediyor. Komisyon kuruldu. Orada da ilgili tüm bakanlarımızla, kurumlarımızla ikinci toplantımızı gerçekleştirdik. Mecrasında yürüyor. Meclisimiz açıldı. Meclisimizde de aynı şekilde komisyon oluşturulacak izlemeyle ilgili. Bizim Terörsüz Türkiye sürecinde Türkiye modelimiz var, üçüncü göz yok. Meclisimizin takibinde yürüyen bir süreç. Bu kendi şartlarımız içinde oluşmuş ve 'Türkiye modeli' dediğimiz bir süreç. Bunun en kısa süre içerisinde tamamlanmasını arzu ediyoruz."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Yıl bitmeden teyit olabileceğine ilişkin bir emare var mı sahada?" sorusuna, "Böyle takvimler üzerinde konuşmak bence bu aşamada doğru değil. Süreç mecrasında ilerliyor. MGK'mız tespitlerini, teyidini yaptıktan sonra ilk aşaması tamamlanmış olacak ama bu aşamada bir takvimden bahsetmeyi doğru görmüyorum." cevabını verdi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: ANADOLU AJANSI

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