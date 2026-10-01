Fon soruşturmaları ve tasfiye sürecinin gölgesinde eylül ayını sert kayıplarla tamamlayan Borsa İstanbul, ekimin ilk işlem gününde yükselişe geçti. BIST 100 endeksi, haftanın dördüncü işlem gününde yüzde 2,53 değer kazanarak 12.249,04 puana yükseldi, 86 hisse değer kazandı.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, haftanın dördüncü işlem gününde yüzde 2,53 değer kazanarak 12.249,04 puana yükseldi. Endeks, önceki güne göre 301,86 puanlık artış kaydetti.

Güne 12.026,26 puandan başlayan BIST 100, seans içinde 11.936,19 ile 12.363,77 puan arasında hareket etti. Günlük işlemlerde toplam hacim 188 milyar lira olurken, endeksteki şirketlerin toplam piyasa değeri yaklaşık 12 trilyon liraya ulaştı.

86 HİSSE DEĞER KAZANDI

Hisselerde genel olarak pozitif bir görünüm öne çıktı. BIST 100 kapsamındaki 86 hisse değer kazanırken, 12 hisse geriledi.

Borsa İstanbul’da sert düşüşlerin ardından yön değişti! Hisselerin çoğu değer kazandı

YABANCI FIRSATI GÖRDÜ!

Öte yandan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, "Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri"ni yayımladı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 358,6 milyon dolarlık hisse senedi alırken, 409,9 milyon dolarlık DİBS ve 434,4 milyon dolarlık ÖST sattı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin hisse senedi stoku, 25 Eylül haftasında 39 milyar 355 milyon dolardan 38 milyar 871,4 milyon dolara indi.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 17 milyar 432,5 milyon dolardan 17 milyar 117,9 milyon dolara geriledi.

Borsa İstanbul’da sert düşüşlerin ardından yön değişti! Hisselerin çoğu değer kazandı

ÖST stoku ise 4 milyar 87,1 milyon dolardan 3 milyar 638,4 milyon dolara indi.

ALTIN VE PETROLDE SON DURUM

Emtia tarafında altının ons fiyatı saat 16.45 itibarıyla 4.169,40 dolar seviyesinde bulunurken, Brent petrolün varili 101,5 dolardan işlem gördü.

Borsa İstanbul’da sert düşüşlerin ardından yön değişti! Hisselerin çoğu değer kazandı

Döviz piyasasında ise dolar/TL 49,0350, avro/TL 55,2390, sterlin/TL ise 64,8700 seviyesinde seyrediyordu.

BIST 100’deki yüzde 2,5’i aşan yükselişle birlikte yatırımcıların hisse senetlerine olan ilgisi günün öne çıkan gelişmeleri arasında yer aldı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: ANADOLU AJANSI

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala