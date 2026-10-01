TCMB'den KOBİ kredileri için yeni karar! Büyüme sınırı yükseltildi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, makrofinansal istikrar ve bankaların likidite yönetimini desteklemek amacıyla zorunlu karşılık uygulamasında değişikliğe gitti. KOBİ kredilerindeki yüzde 4,5'lik büyüme sınırı yüzde 5'e yükseltilirken, Türk lirası zorunlu karşılıklarda bloke tesis oranları düşürüldü.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), makro ihtiyati çerçeve kapsamında zorunlu karşılık uygulamasında değişiklik yaptı. TCMB'nin makro ihtiyati çerçeveye ilişkin basın duyurusu internet sitesinde yayımlandı.

KOBİ KREDİLERİNDE SINIR YÜZDE 5'E ÇIKTI

Duyuruda, makrofinansal istikrarı ve bankaların likidite yönetimini desteklemek amacıyla zorunlu karşılık uygulamasında değişiklikler yapıldığı belirtildi.

Bu kapsamda KOBİ kredileri için yüzde 4,5 olan büyüme sınırı yüzde 5'e yükseltildi.

TL ZORUNLU KARŞILIKLARDA YENİ DÜZENLEME

TCMB ayrıca Türk lirası zorunlu karşılıklarda bloke tesis oranlarını düşürdü.

Banka, yapılan değişikliklerin makro ihtiyati çerçeve kapsamında gerçekleştirildiğini bildirdi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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