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Kültür - Sanat

Rönesans sanatçısının eserleri müzeden çalındı! Değerleri dudak uçuklatıyor

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Rönesans sanatçısının eserleri müzeden çalındı! Değerleri dudak uçuklatıyor

İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki bir müzeden Rönesans sanatçısı Antonello da Messina'ya ait dört eser çalındı. İtalya Kültür Bakanlığı, eserlerin 'olağanüstü değerde' olduğunu açıkladı.

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İtalya'nın Sicilya Adası'nda Rönesans sanatçısı Antonello da Messina'nın dört eseri müzeden çalındı. Hırsızlık, sanatçının memleketi Messina kentindeki bir müzede cumartesi gecesi meydana geldi.

İtalya Kültür Bakanlığı, çalınan dört eserin 'olağanüstü değerde' olduğunu açıkladı. Eserler arasında 15. yüzyıla ait San Gregorio Poliptiği'nin üç paneli de yer alıyor.

San Gregorio Poliptiği
Başlık ResmiSan Gregorio Poliptiği

Hırsızlık, İtalyan devletinin Antonello da Messina'ya ait 'Ecce Homo' adlı eseri New York'taki bir açık artırmada yaklaşık 15 milyon dolar (13 milyon euro) karşılığında satın almasından yalnızca birkaç ay sonra gerçekleşti.

AFP'nin haberine göre Messina Belediye Başkanı Federico Basile, olayı "son derece kınanması gereken" bir hırsızlık olarak nitelendirdi.

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İTALYA'DA SANAT ESERİ HIRSIZLIKLARI SÜRÜYOR

İtalya'da sanat eserlerinin çalınması sık karşılaşılan olaylar arasında bulunuyor.

İtalyan polisi iki gün önce, Kuzey İtalya'daki Parma yakınlarında bulunan bir müzeden mart ayında çalınan üç tabloyu ele geçirdiğini duyurmuştu. Renoir, Cezanne ve Matisse imzalı eserlerin toplam değerinin 9 milyon eurodan (10,4 milyon dolar) fazla olduğu belirtilmişti.

Polis, söz konusu eserlerin Moldova uyruklu olduğu öne sürülen bir çete tarafından çalındığını iddia etmişti.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ
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