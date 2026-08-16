Bakan Bak: "Hiçbir forma çocuğumuzun kalbinden daha kıymetli değil"

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'tan Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçında bir çocuğun formasının çıkarttırılmasına ilişkin açıklama geldi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Gençlerbirliği ile Fenerbahçe arasında oynanan maçta Fenerbahçeli bir çocuğun üzerindeki formanın çıkarttırılmasına ilişkin açıklama yaptı.

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Bakan Bak, NSosyal hesabından yaptığı açıklamasında "Bir çocuğun heyecanına, formasına, aidiyetine el uzatacak kadar öfkesine yenilen varsa; onun karşısında duracak bir irade de vardır. Hiçbir forma, hiçbir renk, hiçbir rekabet çocuğumuzun kalbinden daha kıymetli değildir." ifadelerine yer verdi.

Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçında küçük çocuğun formasının çıkarttırılmasıyla ilgili soruşturma kapsamında bir şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli hakkında, soruşturma süresince konutu terk etmemesine dair adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar verildi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: ANADOLU AJANSI

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