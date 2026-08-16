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Ekonomi

Vergi ödemelerinde rekor! 10 milyondan fazla kişiye SMS gönderildi, tahsilat fırladı

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Vergi ödemelerinde rekor! 10 milyondan fazla kişiye SMS gönderildi, tahsilat fırladı
Fotoğraf Başlığı Vergi ödemelerinde rekor! 10 milyondan fazla kişiye SMS gönderildi, tahsilat fırladı

Mükelleflerin bilgilendirilmesine ağırlık veren Hazine ve Maliye Bakanlığı, ikinci taksit ödemeleri için 10 milyon 359 bin 275 mükellefe SMS ile hatırlatma yaptı. Hatırlatma ile 12 milyon 16 bin 721 mükellef ödemelerini zamanında yaptı. MTV tahsilatında bugüne kadarki en yüksek seviyeye ulaşıldı. Söz konusu hatırlatmaların süreceğini belirten Bakan Mehmet Şimşek “Dijital uygulamalar, davranışsal kamu politikaları ve mükellef odaklı hizmet anlayışımızla gönüllü uyumu güçlendirmeye devam ediyoruz” dedi.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, vergisel yükümlülüklerin zamanında ve doğru şekilde yerine getirilmesini sağlamak amacıyla, mükelleflere yönelik rehberlik ve bilgilendirme faaliyetlerini artırdı. Başta SMS olmak üzere dijital teknolojiler, yapay zeka destekli iletişim uygulamaları kullanılmaya devam ediyor.

Vergi ödemelerinde rekor! 10 milyondan fazla kişiye SMS gönderildi, tahsilat fırladı
Başlık ResmiVergi ödemelerinde rekor! 10 milyondan fazla kişiye SMS gönderildi, tahsilat fırladı

MTV TAHSİLATINDA REKOR

Gelir İdaresi Başkanlığı, MTV'nin ikinci taksitini 20 Temmuz itibarıyla ödemeyen 10 milyon 359 bin 275 mükellefe SMS ile hatırlatma yaptı. Bu çalışmalar sonucunda, temmuz ayında 12 milyon 16 bin 721 mükellef ikinci taksit ödemesini süresinde gerçekleştirdi. Böylece, MTV tahsilatında bugüne kadarki en yüksek seviyeye ulaşıldı. 2022 yılından bu yana MTV tahsilat/tahakkuk oranlarında ortalama yüzde 15 iyileşme sağlandı. Temmuz ayında tahsilat 2025 yılının aynı dönemine göre yüzde 8 arttı.

Bu yıl temmuz ayında mükellefler tarafından toplam 42 milyar 827 milyon 714 bin 284 lira MTV ikinci taksit ödemesi yapıldı. Ocak ve temmuz aylarında yapılan toplam tahsilat da 98 milyar 19 milyon 917 bin 864 lirayı buldu.

SMS ile hatırlatma yapılan MTV mükelleflerinin zamanında ödeme oranı, hatırlatma yapılmayan mükelleflere göre yüzde 26 daha yüksek oldu.

Vergi ödemelerinde rekor! 10 milyondan fazla kişiye SMS gönderildi, tahsilat fırladı
Başlık ResmiVergi ödemelerinde rekor! 10 milyondan fazla kişiye SMS gönderildi, tahsilat fırladı

GELİR VERGİSİNDE TAM ZAMANLAMA

2025 yılında ticari, zirai, serbest meslek kazancı ile kira, ücret, menkul sermaye iradı ve değer artışı kazancı elde eden, bu yılın mart ayında beyannamesini verip gelir vergisi ikinci taksitini henüz ödemeyen 1 milyon 407 bin 625 mükellefe ödeme süresinin son günü öncesinde SMS ile hatırlatma yapıldı. Gelir vergisi mükelleflerinin yüzde 75,38'inin de temmuz ayında ikinci taksitini süresinde ödediği görüldü.

Öte yandan işe yeni başlayan mükelleflere de rehberlik hizmeti veren Gelir İdaresi Başkanlığı, bu çalışmalar kapsamında 912 bin 615 yeni mükellefe SMS yoluyla rehberlik yaptı.

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SİSTEM NASIL İŞLİYOR?

Gönderilen mesajlarda yer alan bağlantılar sayesinde mükellefler, Başkanlıkça hazırlanan rehber ve broşürlere kolaylıkla ulaşabiliyor. Bu rehberlerde vergi uygulamalarında karşılaşılabilecek özel durumlar, mükellef hakları, bildirim yükümlülükleri, belge düzeni, defter tutma, muhafaza ve ibraz ödevleri ile diğer vergisel yükümlülükler ayrıntılı şekilde anlatılıyor. Ayrıca, yeni mükelleflere Dijital Vergi Dairesi üzerinden yapılabilecek işlemler ve vergi ödeme kanalları hakkında da kapsamlı bilgi sunuluyor.

Vergi ödemelerinde rekor! 10 milyondan fazla kişiye SMS gönderildi, tahsilat fırladı
Başlık ResmiVergi ödemelerinde rekor! 10 milyondan fazla kişiye SMS gönderildi, tahsilat fırladı

Mükellefin vergiye gönüllü uyumunun artırılmasına yönelik çalışmaların önemine dikkat çeken Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, önemli mesajlar verdi. Şimşek “Vergi sisteminde önceliğimiz, mükelleflerimizin yükümlülüklerini doğru, kolay ve zamanında yerine getirebilecekleri bir yapı oluşturmaktır. Dijital uygulamalar, davranışsal kamu politikaları ve mükellef odaklı hizmet anlayışımızla gönüllü uyumu güçlendirmeye devam ediyoruz. Vergisini zamanında ve eksiksiz ödeyerek ülkemizin kalkınmasına ve kayıtlı ekonominin güçlenmesine katkı sağlayan tüm mükelleflerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Bakan Şimşek, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın mükelleflerin yanında olmaya, rehberlik etmeye devam edeceklerini vurguladı.

Editör : ESMA KARAYEL | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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