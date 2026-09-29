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Yeni Partili Deniz Yavuzyılmaz'ın eşi Serpil Yavuzyılmaz hakkında soruşturma

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Yeni Partili Deniz Yavuzyılmaz'ın eşi Serpil Yavuzyılmaz hakkında soruşturma
Başlık ResmiYeni Partili Deniz Yavuzyılmazın eşi Serpil Yavuzyılmaz hakkında soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Yeni Parti Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz’ın eşi Serpil Yavuzyılmaz hakkında “yağma” ve “kamu kurum veya kuruluşlarının zararına dolandırıcılık” suçlamaları kapsamında soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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Yeni Parti Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın eşi Serpil Yavuzyılmaz hakkında "yağma" ve "kamu kurum veya kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçlamaları kapsamında soruşturma başlatıldı.

ESKİ DANIŞMAN İFADE VERDİ, SAVCILIK HAREKETE GEÇTİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmanın, Yavuzyılmaz'ın yaklaşık 2 yıl TBMM'de danışmanlığını yapan Özgün Avcı'nın savcılığa verdiği ifade üzerine başlatıldığı öğrenildi.

Deniz Yavuzyılmaz ve Serpil Yavuzyılmaz düğününden kare
Başlık ResmiDeniz Yavuzyılmaz ve Serpil Yavuzyılmaz düğününden kare
Editör : ABDULLAH AYDEMİR | Kaynak: HABER MERKEZİ
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