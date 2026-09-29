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Ekonomi

Yumurta fiyatlarına zam yapılacak mı? Sektörden beklenen açıklama geldi

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Yumurta fiyatlarına zam yapılacak mı? Sektörden beklenen açıklama geldi
Başlık ResmiYumurta fiyatlarına zam yapılacak mı? Sektörden beklenen açıklama geldi

Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Yumurtacılar Meslek Komitesi Üyesi Mehmet Kumartaşlı, yumurta fiyatlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Kumartaşlı, üretim maliyetlerinin artmasına rağmen yakın zamanda yumurta fiyatlarına zam beklenmediğini söyledi.

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Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yumurtacılar Meslek Komitesi Üyesi Mehmet Kumartaşlı, ihracata dayalı olarak büyüyen yumurta sektöründe iç piyasaya fazlasıyla ürün arz edildiğini belirterek, üretim maliyetlerinin artmasına rağmen yumurtanın iç piyasada değerini bulamadığını ifade etti. Kumartaşlı, bu durumun üreticileri zor durumda bıraktığını ancak kısa vadede tüketici açısından fiyat artışı yaşanmamasının beklendiğini kaydetti.

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"TÜKETİCİNİN MENFAATİNE DURUM"

Yumurta fiyatlarında yaşanabilecek gelişmelerin arz ve ihracat durumuyla yakından bağlantılı olduğunu dile getiren Kumartaşlı, "Üretici açısından çok istenen bir durum olmasa da kısa vadede tüketici açısından bir zam gelmeyeceği, tüketicinin menfaatine bir durumun gerçekleşeceğine kanaat ediyoruz" dedi.

Yumurta fiyatlarına zam yapılacak mı? Sektörden beklenen açıklama geldi
Başlık ResmiYumurta fiyatlarına zam yapılacak mı? Sektörden beklenen açıklama geldi

"SURİYE ÖNEMLİ BİR PAZAR"

Suriye'nin yumurta sektöründe önemli bir pazar olduğunu belirten Kumartaşlı, geçtiğimiz günlerde AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven'in öncülüğünde Suriye'ye gerçekleştirdikleri ziyarette yumurta ve gıda ürünlerine yönelik talepleri görüştüklerini söyledi.

Kumartaşlı, farklı ülkelere yapılacak ihracatın artırılmasıyla iç piyasadaki arz fazlasının azaltılabileceğini belirterek, ihracatın önümüzdeki dönemde sektör açısından önem taşıdığını ifade etti.

Yumurta fiyatlarına zam yapılacak mı? Sektörden beklenen açıklama geldi
Başlık ResmiYumurta fiyatlarına zam yapılacak mı? Sektörden beklenen açıklama geldi
Editör : MESUT ŞAHİN | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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