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Ekonomi

Altının kilogram fiyatı 6 milyon 548 bin liraya yükseldi

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Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 6 milyon 548 bin liraya çıktı.

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Altın piyasasında en düşük 6 milyon 515 bin lira, en yüksek 6 milyon 556 bin lira seviyesini gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,2 artışla 6 milyon 548 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 538 bin liradan tamamlamıştı.

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İŞLEM MİKTARI 924 KİLOGRAM

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 6 milyar 28 milyon 835 bin 644,71 lira, işlem miktarı ise 924,355 kilogram oldu. Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 6 milyar 206 milyon 955 bin 18,21 lira olarak gerçekleşti.

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EN FAZLA İŞLEM GERÇEKLEŞTİREN KURUMLAR

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, NMGlobal Kıymetli Madenler, Çakmakçı Kıymetli Madenler ve Altınbaş Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış6.538.000,004.165,00
En Düşük6.515.000,004.105,00
En Yüksek6.556.000,004.156,50
Kapanış6.548.000,004.153,00
Ağırlıklı Ortalama6.537.057,694.131,45
Toplam İşlem Hacmi (TL)6.028.835.644,71
Toplam İşlem Miktarı (Kg)924,36
Toplam İşlem Adedi115


Editör : MESUT ŞAHİN | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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