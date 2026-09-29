Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 30 Eylül Çarşamba günü için yayımladığı kuvvetli yağış ve fırtına uyarıları sonrasında öğrenciler ve veliler “30 Eylül yarın okullar tatil mi?” sorusuna cevap aramaya başladı. İstanbul, Kocaeli, Bursa, Çanakkale ve Balıkesir'de beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle gözler valiliklerden gelecek açıklamalara çevrildi.

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Meteoroloji, Marmara'nın güney ve doğusunda kuvvetli sağanak, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında ise kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini duyurdu. Peki, 30 Eylül yarın okullar tatil mi? İstanbul, Kocaeli, Bursa, Çanakkale Balıkesir'de yarın okul var mı?

30 EYLÜL YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

30 Eylül 2026 Çarşamba günü için okulların tatil edildiğine dair resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Gelen meteorolojik uyarıların ardından valilik açıklamaları ise yakından takip ediliyor.

30 Eylül yarın okullar tatil mi? İstanbul, Kocaeli, Bursa, Çanakkale Balıkesirde yarın okul var mı?

İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ 30 EYLÜL?

Meteoroloji, İstanbul Pendik, Tuzla ve Şile'de kuvvetli sağanak yağış beklendiğini bildirdi. Hava koşullarına karşı dikkatli olunması gerektiği bilkdirilirken İstanbul genelinde tatil kararı henüz alınmadı.

30 Eylül yarın okullar tatil mi? İstanbul, Kocaeli, Bursa, Çanakkale Balıkesirde yarın okul var mı?

KOCAELİ'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Kocaeli'de 30 Eylül Çarşamba günü okulların tatil edildiğine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Kentte günün ilk saatlerinden öğle saatlerine kadar kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış bekleniyor. Valilik tarafından farklı bir karar alınmadığı sürece eğitim öğretim normal şekilde devam edecek.





30 Eylül yarın okullar tatil mi? İstanbul, Kocaeli, Bursa, Çanakkale Balıkesirde yarın okul var mı?

BURSA'DA OKULLAR TATİL Mİ 30 EYLÜL?

Bursa'da 30 Eylül Çarşamba günü için eğitime ara verildiğine dair resmi açıklama yapılmadı. Meteoroloji Bursa'nın kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak yağış beklendiğini duyurdu. Şu an için öğrenciler 30 Eylül'de okullarına devam edecek.





30 Eylül yarın okullar tatil mi? İstanbul, Kocaeli, Bursa, Çanakkale Balıkesirde yarın okul var mı?

ÇANAKKALE'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Meteoroloji, kent çevresinde kuvvetli sağanak yağış ve Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli rüzgar beklendiğini açıkladı. Çanakkale'de henüz eğitime ara verilmezken valilikten tatil kararı gelmediği sürece okullar devam edecek.



30 Eylül yarın okullar tatil mi? İstanbul, Kocaeli, Bursa, Çanakkale Balıkesirde yarın okul var mı?

BALIKESİR'DE OKULLAR TATİL Mİ 30 EYLÜL?

Balıkesir'de 30 Eylül Çarşamba günü için okulların tatil edildiğine ilişkin resmi açıklama yapılmadı. Meteoroloji, Balıkesir'in kuzey kesimlerinde kuvvetli sağanak yağış beklendiğini bildirdi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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