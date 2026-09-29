Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Haberler

30 Eylül yarın okullar tatil mi? İstanbul, Kocaeli, Bursa, Çanakkale Balıkesir'de yarın okul var mı?

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
30 Eylül yarın okullar tatil mi? İstanbul, Kocaeli, Bursa, Çanakkale Balıkesir'de yarın okul var mı?
Başlık Resmi30 Eylül yarın okullar tatil mi? İstanbul, Kocaeli, Bursa, Çanakkale Balıkesirde yarın okul var mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 30 Eylül Çarşamba günü için yayımladığı kuvvetli yağış ve fırtına uyarıları sonrasında öğrenciler ve veliler “30 Eylül yarın okullar tatil mi?” sorusuna cevap aramaya başladı. İstanbul, Kocaeli, Bursa, Çanakkale ve Balıkesir'de beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle gözler valiliklerden gelecek açıklamalara çevrildi.

Kaydet
|

Meteoroloji, Marmara'nın güney ve doğusunda kuvvetli sağanak, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında ise kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini duyurdu. Peki, 30 Eylül yarın okullar tatil mi? İstanbul, Kocaeli, Bursa, Çanakkale Balıkesir'de yarın okul var mı?

30 EYLÜL YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

30 Eylül 2026 Çarşamba günü için okulların tatil edildiğine dair resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Gelen meteorolojik uyarıların ardından valilik açıklamaları ise yakından takip ediliyor.

30 Eylül yarın okullar tatil mi? İstanbul, Kocaeli, Bursa, Çanakkale Balıkesirde yarın okul var mı?
Başlık Resmi30 Eylül yarın okullar tatil mi? İstanbul, Kocaeli, Bursa, Çanakkale Balıkesirde yarın okul var mı?

İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ 30 EYLÜL?

Meteoroloji, İstanbul Pendik, Tuzla ve Şile'de kuvvetli sağanak yağış beklendiğini bildirdi. Hava koşullarına karşı dikkatli olunması gerektiği bilkdirilirken İstanbul genelinde tatil kararı henüz alınmadı.

30 Eylül yarın okullar tatil mi? İstanbul, Kocaeli, Bursa, Çanakkale Balıkesirde yarın okul var mı?
Başlık Resmi30 Eylül yarın okullar tatil mi? İstanbul, Kocaeli, Bursa, Çanakkale Balıkesirde yarın okul var mı?

KOCAELİ'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Kocaeli'de 30 Eylül Çarşamba günü okulların tatil edildiğine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Kentte günün ilk saatlerinden öğle saatlerine kadar kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış bekleniyor. Valilik tarafından farklı bir karar alınmadığı sürece eğitim öğretim normal şekilde devam edecek.

30 Eylül yarın okullar tatil mi? İstanbul, Kocaeli, Bursa, Çanakkale Balıkesirde yarın okul var mı?
Başlık Resmi30 Eylül yarın okullar tatil mi? İstanbul, Kocaeli, Bursa, Çanakkale Balıkesirde yarın okul var mı?

BURSA'DA OKULLAR TATİL Mİ 30 EYLÜL?

Bursa'da 30 Eylül Çarşamba günü için eğitime ara verildiğine dair resmi açıklama yapılmadı. Meteoroloji Bursa'nın kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak yağış beklendiğini duyurdu. Şu an için öğrenciler 30 Eylül'de okullarına devam edecek.

30 Eylül yarın okullar tatil mi? İstanbul, Kocaeli, Bursa, Çanakkale Balıkesirde yarın okul var mı?
Başlık Resmi30 Eylül yarın okullar tatil mi? İstanbul, Kocaeli, Bursa, Çanakkale Balıkesirde yarın okul var mı?

ÇANAKKALE'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Meteoroloji, kent çevresinde kuvvetli sağanak yağış ve Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli rüzgar beklendiğini açıkladı. Çanakkale'de henüz eğitime ara verilmezken valilikten tatil kararı gelmediği sürece okullar devam edecek.

30 Eylül yarın okullar tatil mi? İstanbul, Kocaeli, Bursa, Çanakkale Balıkesirde yarın okul var mı?
Başlık Resmi30 Eylül yarın okullar tatil mi? İstanbul, Kocaeli, Bursa, Çanakkale Balıkesirde yarın okul var mı?

BALIKESİR'DE OKULLAR TATİL Mİ 30 EYLÜL?

Balıkesir'de 30 Eylül Çarşamba günü için okulların tatil edildiğine ilişkin resmi açıklama yapılmadı. Meteoroloji, Balıkesir'in kuzey kesimlerinde kuvvetli sağanak yağış beklendiğini bildirdi.

İLGİLİ HABERLER
29 Ekim 4,5 gün tatil olur mu? 28 Ekim yarım gün mü, resmi tatil mi? 29 Ekim 2026 için tatil takvimi gündemde
HABERLER
29 Ekim 4,5 gün tatil olur mu? 28 Ekim yarım gün mü, resmi tatil mi? 29 Ekim 2026 için tatil takvimi gündemde
Sakarya’da okullar tatil mi? 29 Eylül Sakarya
HABERLER
Sakarya’da okullar tatil mi? 29 Eylül Sakarya'da eğitim öğretim son durum
29 Eylül yarın okullar tatil mi? Osmaniye okul saldırısı son dakika açıklaması!
HABERLER
29 Eylül yarın okullar tatil mi? Osmaniye okul saldırısı son dakika açıklaması!
Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Haberler
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
'BELGELER TESLİM EDİLDİ'
'BELGELER TESLİM EDİLDİ'
MHK soruşturmasında TFF'den ilk açıklama
İŞTE O İSİMLER
İŞTE O İSİMLER
9 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılıyor!
"EĞİLMİYORSA KOPAR KAFASINI"
MHK operasyonunda yazışmalar ortaya çıktı
ETKİSİ YARIN TÜM GÜN SÜRECEK!
ETKİSİ YARIN TÜM GÜN SÜRECEK!
Ne yağmur ne dolu… Meteoroloji 3 bölgeyi sıraladı
'TÜM ÜLKE GÖRECEK'
'TÜM ÜLKE GÖRECEK'
Koç'un Gündoğdu isyanı paylaşım rekoru kırıyor
İMAMOĞLU'NU İŞARET ETTİ
İMAMOĞLU'NU İŞARET ETTİ
İBB davasında 380 milyonluk rüşvet itirafı
'İKİNCİ DALGA GELEBİLİR'
'İKİNCİ DALGA GELEBİLİR'
İlk şikayet dilekçesini veren avukat tek tek anlattı
3,5 MİLYON EURO HARAÇ TEHDİDİ
3,5 MİLYON EURO HARAÇ TEHDİDİ
Ünlü yapımcı Mustafa Uslu'yu hedef alan çete yakalandı
GÖZYAŞLARI İÇİNDE KALDILAR
GÖZYAŞLARI İÇİNDE KALDILAR
Azerbaycan'da 28 Şubat'ı hatırlatan uygulama
ENFLASYON İÇİN YENİ TAHMİN!
ENFLASYON İÇİN YENİ TAHMİN!
Memur ve emekli zammında hesap değişti
VERGİ REKORTMENİ OLDULAR
VERGİ REKORTMENİ OLDULAR
Kamp videolarıyla milyonluk kazanç
ADALI'DAN TRANSFER MÜJDESİ
ADALI'DAN TRANSFER MÜJDESİ
"Onu da alacağız" dedi, tarih verdi
ALTINDA ALIM FIRSATI GELDİ Mİ?
ALTINDA ALIM FIRSATI GELDİ Mİ?
2 kritik veri için nefesler tutuldu
"YARDIM" DEDİLER, TERÖR ÇIKTI
DEAŞ'ın cezaevine uzanan para trafiği deşifre oldu
KAĞITHANE'DE İŞKENCE EVİ
KAĞITHANE'DE İŞKENCE EVİ
Koli bandıyla bağlanan iki kişiyi polis kurtardı
SÜPER KUPA BÖYLE GELDİ
SÜPER KUPA BÖYLE GELDİ
"ABD 11 milyon dolar fazla teklif etti, Türkiye kazandı"
ANTALYA'DA DEV OPERASYON!
ANTALYA'DA DEV OPERASYON!
Eski belediye yöneticileri ve iş insanları gözaltında
'BU KADAR BASİT'
'BU KADAR BASİT'
"Büyük hata" dedi, flaş Berke çağrısı geldi
İKİ BÜYÜK BAVULDA NE VARDI?
İKİ BÜYÜK BAVULDA NE VARDI?
Sonel’in Japonya tatilinde dikkat çeken detaylar
TARİH BELLİ OLDU
TARİH BELLİ OLDU
Yerli telefonda ilk model 2027’nin ilk yarısında satışta
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Süper hücre vurdu, 15 dakikada her şey yerle bir oldu! 50 milyon liralık zarar verdi
Süper hücre vurdu, 15 dakikada her şey yerle bir oldu! 50 milyon liralık zarar verdi
Kaydet
Bir kent için fırtına alarmı! Rüzgarın hızı 75 kilometreye ulaşacak
Bir kent için fırtına alarmı! Rüzgarın hızı 75 kilometreye ulaşacak
Kaydet
MHK soruşturmasında TFF'den ilk açıklama: Belgeler kapalı zarfla savcılığa teslim edildi
MHK soruşturmasında TFF'den ilk açıklama:
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.