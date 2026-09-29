Adana’nın İmamoğlu ilçesinde etkili olan süper hücre, tavuk çiftliği ve muz serasında büyük hasara yol açtı. Fırtınada çiftliğin çatısı uçarken yaklaşık 20 bin civciv telef oldu, 2 otomobil zarar gördü. 50 dönümlük muz serasının 46 dönümlük bölümünde ise çelik direkler devrildi, çok sayıda muz ağacı kökünden söküldü.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

İmamoğlu ilçesinde dün etkili olan sağanak yağış ve fırtına, Ağzıkaraca Mahallesi'nde kısa sürede etkisini artırdı. Fırtına bölgedeki tavuk çiftliği ile muz serasında hasara neden oldu.

Fırtınanın ardından İmamoğlu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri bölgede hasar tespit çalışması yaptı.

Süper hücre vurdu, 15 dakikada her şey yerle bir oldu! 50 milyon liralık zarar verdi

MUZ SERASI ZARAR GÖRDÜ

50 dönüm alanda muz üretimi yapan İbrahim Tosun'a ait seranın 46 dönümlük bölümünde fırtına nedeniyle büyük hasar meydana geldi. Seranın çelik direkleri devrilirken, muz ağaçlarının bir bölümü kökünden söküldü.

Süper hücre vurdu, 15 dakikada her şey yerle bir oldu! 50 milyon liralık zarar verdi

“ÇOK BÜYÜK ZARAR VAR”

Günlük yaklaşık 8 ton muz üretimi yapılan serada çalışan Ebrar Kekeç, fırtınanın kısa sürede etkili olduğunu belirterek, "Her şey 15-20 dakika içinde oldu. Bir anda sis, kara bir bulut çöktü. Bu muz serası 46 dönüm, tamamı gitti. Çok büyük bir zarar var. En az bu serada 50 milyon zarar var şu an" dedi.

Süper hücre vurdu, 15 dakikada her şey yerle bir oldu! 50 milyon liralık zarar verdi

20 BİN CİVCİV TELEF OLDU

Fatih ve Emre Özdemir'e ait tavuk çiftliğinin çatısı da şiddetli fırtınada yerinden sökülerek yola uçtu. Çiftlikte bulunan yaklaşık 20 bin civciv telef oldu. Uçan çatı nedeniyle çiftliğin yanında bulunan 2 otomobil de hasar gördü.

Fırtınadan önce civcivlere yem verdiğini söyleyen Fatih Özdemir, "Dün saat 14.30 sıralarıydı. Çok uzun sürmedi. Fırtınayla birlikte bir patlama sesi duydum. Dışarı çıktığımda tavuk kümesinin çatısının yola uçmuş olduğunu gördüm. Bir hortum olduğunu düşünüyorum. Çatıyı alıp yolun ortasına bırakmış. Tavuk kümesinin yanında 2 araç vardı, onlar hasar aldı. 20 bin adet civciv, 1 haftalık civcivlerdi. Şu anda yaklaşık 10-15 milyon liralık bir zarardan bahsediyoruz" diye konuştu.

Süper hücre vurdu, 15 dakikada her şey yerle bir oldu! 50 milyon liralık zarar verdi

Bölgede fırtınanın yol açtığı hasarın belirlenmesi için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala