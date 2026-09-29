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Yaşam

277 metrelik devasa gemi "Scarlet Lady" esnafın yüzünü güldürdü

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277 metrelik devasa gemi
Başlık Resmi277 metrelik devasa gemi Scarlet Lady esnafın yüzünü güldürdü

Muğla'nın Bodrum ilçesine "Scarlet Lady" adlı kurvaziyer büyüklüğü ve getirdiği turist sayısıyla dikkat çekti. 277 metrelik devasa gemi sonbaharda turizmin azalmaya başladığı günlerde 2 bin 603 turist getirdi. Esnaf için bu sayı kişi başı 150 dolar ile 1500 dolar arası harcama demek...

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İstanköy (Kos) Limanı'ndan yola çıkarak ilçeye ulaşan Bahamalar bayraklı 277 metre uzunluğundaki kruvaziyer, yolcu limanı iskelesine yanaştırıldı.

Gemide, çoğu ABD'li 2 bin 603 yolcu ile 1132 personel bulunduğu belirtildi. Gemiden inen turistler gümrük işlemlerinin ardından sahilde ve çarşıda gezmek, tarihi ve turistik yerleri ziyaret etmek üzere limandan ayrıldı.

Geminin bir sonraki durağı Rodos Limanı olacak.

277 metrelik devasa gemi Scarlet Lady esnafın yüzünü güldürdü
Başlık Resmi277 metrelik devasa gemi Scarlet Lady esnafın yüzünü güldürdü

TİCARİ HAREKETLİLİK SAĞLIYOR

Kruvaziyer turizmi, sunduğu yüksek gelir potansiyeli ve nitelikli turist profiliyle Türkiye turizminin en değerli segmentlerinden birini oluşturuyor. Gemilerle gelen yolcular, yüksek harcama kapasitelerinin yanı sıra liman şehirlerindeki ticari hareketliliğe de önemli katkı sağlıyor.

277 metrelik devasa gemi Scarlet Lady esnafın yüzünü güldürdü
Başlık Resmi277 metrelik devasa gemi Scarlet Lady esnafın yüzünü güldürdü

Kara yolu veya hava yoluyla gelen standart turist gruplarına kıyasla daha yüksek gelir grubuna hitap eden kruvaziyer yolcularının günübirlik liman ziyaretlerinde yeme-içme, hediyelik eşya, tekstil, müze-ören yeri girişleri ve özel turlar için kişi başı ortalama 150 ila 400 dolar harcadığı belirtiliyor. Konaklamalı (homeport) uçuş birleşimlerinde ise toplam harcama 1.000-1.500 dolara kadar ulaşabiliyor.

277 metrelik devasa gemi Scarlet Lady esnafın yüzünü güldürdü
Başlık Resmi277 metrelik devasa gemi Scarlet Lady esnafın yüzünü güldürdü

Kruvaziyer yolcularının harcamaları, liman çevresindeki ve şehir merkezlerindeki küçük esnafa da doğrudan ekonomik hareketlilik sağlıyor. Lokantacı, taksici, halıcı, kuyumcu ve yerel mağazalar, gemilerin limanlara yanaştığı günlerde yolcu hareketliliğinden doğrudan faydalanıyor.

277 metrelik devasa gemi Scarlet Lady esnafın yüzünü güldürdü
Başlık Resmi277 metrelik devasa gemi Scarlet Lady esnafın yüzünü güldürdü

Türkiye'nin ana kruvaziyer destinasyonları arasında yer alan Kuşadası (Efes), İstanbul (Galataport), Bodrum, İzmir, Çeşme, Marmaris ve Antalya limanları da yolcu yoğunluğu sayesinde ticari hareketlilik kazanıyor. Gemilerin yanaştığı günlerde otobüs kiralama, rehberlik, transfer hizmetleri ve lojistik tedarik zincirleri de yoğun şekilde çalışıyor.

Editör : ALİ TÜFEKÇİ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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