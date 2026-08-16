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552 bin 719 TL ceza alan sürücünün yaptıkları ‘Pes’ dedirtti! 1,58 promil alkollü çıktı, ‘Kolonya içtim’ dedi, yetmedi polise hakaret etti

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552 bin 719 TL ceza alan sürücünün yaptıkları ‘Pes’ dedirtti! 1,58 promil alkollü çıktı, ‘Kolonya içtim’ dedi, yetmedi polise hakaret etti
Fotoğraf Başlığı 552 bin 719 TL ceza alan sürücünün yaptıkları ‘Pes’ dedirtti! 1,58 promil alkollü çıktı, ‘Kolonya içtim’ dedi, yetmedi polise hakaret etti

Eskişehir’de polisin ‘Dur’ ikazına uymayıp kaçan, yakalanınca 1,58 promil alkollü olduğu tespit edilen kadın sürücüye toplam 552 bin 719 TL ceza kesildi. Cezayı öğrenen sürücü polise hakaret etti. Alkollü olmadığını öne sürerek kendini "Kolonya içmiştim" diyerek savunan sürücünün, daha önce de 3 kez alkollü araç kullanırken yakalandığı öğrenildi.

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Eskişehir'de Mustafa Kemal Atatürk Caddesi üzerinde polisin ‘Dur’ ikazına uymayan Dilek T. (38) idaresindeki araç, polis ekiplerince takibe alındı. Sürücü, kapalı bir otoparka girmek isterken yakalandı.

552 bin 719 TL ceza alan sürücünün yaptıkları ‘Pes’ dedirtti! 1,58 promil alkollü çıktı, ‘Kolonya içtim’ dedi, yetmedi polise hakaret etti
Başlık Resmi552 bin 719 TL ceza alan sürücünün yaptıkları ‘Pes’ dedirtti! 1,58 promil alkollü çıktı, ‘Kolonya içtim’ dedi, yetmedi polise hakaret etti

KOLONYA İÇTİ

Sürücü Dilek T. ve yanındaki kadın yolcu, aracı kendilerinin kullanmadığını iddia ederken, sonrasında yaşananlar ‘Pes’ dedirtti. Sürücü Dilek T. polis denetimi sırasında yanında bulunan kolonyayı ağzına götürdü. Yanındaki arkadaşı ise "Kolonya içilir mi?" diyerek tepki gösterdi.

552 bin 719 TL ceza alan sürücünün yaptıkları ‘Pes’ dedirtti! 1,58 promil alkollü çıktı, ‘Kolonya içtim’ dedi, yetmedi polise hakaret etti
Başlık Resmi552 bin 719 TL ceza alan sürücünün yaptıkları ‘Pes’ dedirtti! 1,58 promil alkollü çıktı, ‘Kolonya içtim’ dedi, yetmedi polise hakaret etti

Yapılan alkon testinde sürücünün 1,58 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücü "Ağzıma kolonya sürmüştüm, ondan çıkmış olabilir mi?" diyerek direksiyon başında olmadığını iddia etti.

552 bin 719 TL ceza alan sürücünün yaptıkları ‘Pes’ dedirtti! 1,58 promil alkollü çıktı, ‘Kolonya içtim’ dedi, yetmedi polise hakaret etti
Başlık Resmi552 bin 719 TL ceza alan sürücünün yaptıkları ‘Pes’ dedirtti! 1,58 promil alkollü çıktı, ‘Kolonya içtim’ dedi, yetmedi polise hakaret etti

POLİSE HAKARET ETTİ

Sürücüye 'Dur' ikazına uymaması ve alkollü araç kullanması nedeniyle otomobilinin otoparka çekileceği ifade edildi. Dilek T., polis ekiplerine "Bunu yapamazsınız, böyle bir hakkınız yok" dedi, ardından "Geri zekalı" ifadesini kullanarak hakaret etti.

Sürücünün yanındaki arkadaşı ise muhabirin "Polise neden geri zekalı dediniz?" "Sen sor diye" cevabını verdi.

552 BİN 719 TL CEZA

1,58 promil alkollü sürücü, kendisini "Kolonya içmiştim" diyerek savunmaya çalışırken, üçüncü kez alkollü araç kullanırken yakalandığı belirlenen ehliyetsiz sürücüye toplam 552 bin 719 TL ceza kesildi. Aracı ise 60 gün süreyle trafikten men edildi.

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Editör : ESMA KARAYEL | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Eskişehir
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