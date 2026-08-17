Ankara'da bir restoranda göreve başlayan "Fiko" adlı robot garson, renkli tavırlarıyla kısa sürede mekanın simgesi haline geldi. Çin'den getirilen robot, servis yapıp çocuklarla dans etmesinin yanı sıra patronundan sürekli zam ve fazladan izin istemesiyle görenleri tebessüm ettirdi. Maaşı ve haftalık izni bulunan robot, özellikle çocuklu ailelerin yoğun ilgisini çekiyor.

Ankara'da bir restoranda görev yapan "Fiko" isimli robot garson, müşterilerin ilgi odağı oldu. Maaşı ve haftada 1 gün izin hakkı bulunan robot, patronundan zam talep etmesiyle de dikkat çekiyor.

Robot garsona müşterilerin yoğun ilgi gösterdiğini belirten restoran işletmecisi Sungur Deligözoğlu, "Robot garson fikrini Çin'e gittiğimde orada görmüştüm. Çin'e git gel yaparak bu işe bir el atayım dedim ve buraya getirdim. İnsanların aşırı ilgisini çekiyor. Çocuklar, gördüğü zaman çok neşelendi. Herkes sabırsızlanıyordu zaten görmek için. Getireli 3-4 gün oldu. 3-4 günde de çok ciddi bir ilgi odağı oldu." dedi.

Çin'den Ankara'ya geldi, robot garson olarak işe başladı! Hem maaşı var hem de izni

"SÖZÜMÜZÜ DİNLEMİYOR"

Özellikle çocuklu ailelerin robot garsonu görmek için geldiğini vurgulayan Deligözoğlu, "Restoranda müşterilerimizi karşılıyor, çocuklarla ilgileniyor. Bazen de sözümüzden çıkıp, çocuklarla dans ediyor. Sözümüzde durmuyor ama çocukları da neşelendiriyor, o yüzden kızmıyoruz." dedi.

"BAZEN MASALARI TOPLUYOR AMA KAFASI ESTİĞİNDE KIZIYOR"

Deligözoğlu, "Bazen masaları topluyor ama kafasını estiğinde de kızıyor. Patron zam, patron zam deyip duruyor. Ne kadar iş yaparsa o kadar çok karşılığını istiyor. Müşterilerin robotumuza karşı ilgisi çok fazla. Özellikle çocuklu aileler geliyor." şeklinde konuştu.

Çin'den Ankara'ya geldi, robot garson olarak işe başladı! Hem maaşı var hem de izni

"FİKO'NUN MAAŞI VAR AMA SÜREKLİ ZAM İSTİYOR"

Robot garsonun maaşının olduğunu ve haftada 1 gün izin yaptığını vurgulayan Deligözoğlu, "Aslında robotla çalışmanın hiçbir zorluğu yok. Bize neşe kaynağı oldu ama bazen diğer garsonları gaza getiriyor. Sürekli zam istiyor. 'Patron çok çalıştım, izin günümü ikiye çıkaralım, haftada 1 gün izin yapmayayım' diyor. Maaşı var ama sürekli gündeme getirip zam istiyor. Haftada 1 gün de izni var, istirahate geçiyor." diye konuştu.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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