Bir işveren ve yönetici arasında yıllardır süre davaya son noktayı Yargıtay koydu. Patronuna ‘Manen yıprandım, yoruldum’ diyerek sitem maili atan işçinin bu maili ‘istifa’ olarak sayıldı. Yargıtay kararında “Kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin reddine karar verilmesi gerekirken, taleplerin hüküm altına alınması hatalıdır” denilerek hüküm bozuldu. İşçi, hem işinden hem tazminattan oldu.

Bursa’da bir şirkette yönetici olarak çalışan patronuna elektronik posta gönderdi. Mailde son bir yılda bilinçli bir şekilde olumsuz davranışlara maruz kaldığını, rızası alınmaksızın priminin düşürüldüğünü belirterek, ‘Manen yıprandım, yoruldum’ ifadeleriyle sitem etti.

İşçinin bu mesajını istifa olarak yorumlayan patron, yönetici pozisyonundaki personelini tazminatsız olarak işten çıkardı.

İstifa sayılan sözler! Hem işinden hem tazminattan oldu… Yargıtay’dan milyonlarca işçiyi ilgilendiren karar

SİSTEM ETTİ, ‘İSTİFA’ OLARAK GÖRÜLDÜ

Mahkemenin yolunu tutan işçi, manevi olarak yıprandığı için bu durumu işverene e-posta olarak ilettiğini ancak e-postanın istifa olarak yorumlandığını söyledi.

İş sözleşmesinin davalı tarafından sona erdirildiğini iddia eden yönetici kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, yıllık ücretli izin, ücret, prim, fazla çalışma, hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil alacaklarının davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etti. İşveren, davacının e-posta ile istifasını sunduğunu, kendisinin de aynı gün verdiği cevap ile istifayı kabul ettiğini, davacının alacağı olmadığını savunarak davanın reddini istedi.

İstifa sayılan sözler! Hem işinden hem tazminattan oldu… Yargıtay’dan milyonlarca işçiyi ilgilendiren karar

SON NOKTAYI YARGITAY KOYDU

İş Mahkemesi, davacının kıdem ve ihbar tazminatına hak kazandığına karar verdi. Karar, istinafa taşındı. Bölge Adliye Mahkemesi, istinaf başvurusunun esastan reddine hükmetti. Davalı işveren kararı temyiz edince devreye Yargıtay 9. Hukuk Dairesi girdi.

“İSTİFA OLARAK DEĞERLENDİRİLMELİ”

Yıllar süren davaya son noktayı Yargıtay, koydu. Mahkeme işçinin sitem dolu e-posta göndermesinin istifa olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirtti ve İş Mahkemesi’nin hükmünü bozdu.

İstifa sayılan sözler! Hem işinden hem tazminattan oldu… Yargıtay’dan milyonlarca işçiyi ilgilendiren karar

KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI KARARI

Yargıtay kararında, şu ifadelere yer verildi:

Mahkemece söz konusu e-postanın, davacının istifa konusunda irade beyanının net olmadığı, sonrasında gönderilen ihtarnameden iradesinin istifa yönünde olmadığının anlaşıldığı, davalının, iş sözleşmesini kıdem tazminatına hak kazanmayacak şekilde sonlandığını ispat edemediği gerekçesiyle kıdem ve ihbar tazminatının kabulüne karar verilmiş ise de varılan sonuç dosya içeriği ile örtüşmemektedir.

İstifa sayılan sözler! Hem işinden hem tazminattan oldu… Yargıtay’dan milyonlarca işçiyi ilgilendiren karar

“SÖZLEŞME İŞÇİ TARAFINDAN FESHEDİLDİ”

Davacının, işveren yetkilisine göndermiş olduğu e-posta içeriği, bu e-postaya verilen cevap, tanık beyanları ve tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde; iş sözleşmesinin işçi tarafından feshedildiği anlaşılmakla mahkemece hatalı hukuki değerlendirme yapılarak iş sözleşmesinin işveren tarafından feshedildiği sonucuna varılması isabetsizdir. Davacı iş sözleşmesinin kendisi tarafından haklı nedenle sonlandırıldığını da iddia etmiş değildir. Bu hâlde iş sözleşmesinin davacının istifası ile sona erdiği kabul edilerek kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şekildeki gerekçeyle taleplerin hüküm altına alınması hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Bursa Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İHLAS HABER AJANSIBursa

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