Erzurum'da bir düğün konvoyunun da karıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. Gelin olay yerinde gözyaşlarına boğulurken bir sürücü gözaltına alındı.

Erzurum-Çat karayolu Teke Deresi mevkisinde C.D. idaresindeki hafriyat kamyonu ile E.A. yönetimindeki otomobil çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İzmir'e gelin götürmek üzere yola çıkan düğün konvoyunda bulunduğu belirtilen otomobildeki yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 42 yaşındaki Sevda Aydın ile Serranur Aydın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazada çocukların da bulunduğu öğrenilirken, 10 yaşındaki bir kız çocuğunun ağır şekilde yaralandığı belirtildi.

Düğün konvoyu kazaya karıştı! 2 kişi hayatını kaybetti, gelin gözyaşlarına boğuldu

KAMYON ŞOFÖRÜ GÖZALTINDA

Hafriyat kamyonunun sürücüsü jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, kazanın meydana geliş nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Düğün konvoyu kazaya karıştı! 2 kişi hayatını kaybetti, gelin gözyaşlarına boğuldu

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : GÖZDE NUR BAYAR Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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