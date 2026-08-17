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Samsunspor-Göztepe maç kadrosu! Kimler eksik, kimler sakat ve cezalı?

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Samsunspor-Göztepe maç kadrosu! Kimler eksik, kimler sakat ve cezalı?
Fotoğraf Başlığı Samsunspor-Göztepe maç kadrosu! Kimler eksik, kimler sakat ve cezalı?

Trendyol Süper Lig'de 1. haftanın kapanış karşılaşmasında Samsunspor ile Göztepe kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesi ''Kimler eksik, kimler sakat ve cezalı?'' merak edilirken muhtemel ilk 11'ler de netleşmeye başladı. İşte, Samsunspor-Göztepe maç kadrosu...

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Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak mücadele öncesinde iki takımın kadro durumu ve muhtemel 11'leri de merak konusu oldu. Samsunspor'da sakatlıkları bulunan 5 futbolcu ile cezalı durumdaki bir oyuncu karşılaşmada görev alamayacak. Peki, maç öncesi kimler eksik, kimler sakat ve cezalı? İşte, Samsunspor-Göztepe maç kadrosu muhtemel ilk 11'ler...

Samsunspor-Göztepe maç kadrosu! Kimler eksik, kimler sakat ve cezalı?
Başlık ResmiSamsunspor-Göztepe maç kadrosu! Kimler eksik, kimler sakat ve cezalı?

SAMSUNSPOR-GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Samsunspor ile Göztepe arasındaki Süper Lig karşılaşması 17 Ağustos 2026 Pazartesi günü oynanacak.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı mücadele 21.30'da başlayacak. Karşılaşmada hakem Kadir Sağlam düdük çalacak.

Samsunspor-Göztepe maç kadrosu! Kimler eksik, kimler sakat ve cezalı?
Başlık ResmiSamsunspor-Göztepe maç kadrosu! Kimler eksik, kimler sakat ve cezalı?

SAMSUNSPOR'DA KİMLER EKSİK?

Kırmızı-beyazlı ekipte Tanguy Coulibaly, Elayis Tavsan, Yunus Emre Çift, Jaures Assoumou ve Igor Drapinski sakatlıkları nedeniyle Göztepe karşısında forma giyemeyecek.

Samsunspor'un yeni transferlerinden Eliot Watt da müsabakada takımını yalnız bırakacak. İskoçya Futbol Federasyonu tarafından verilen 1 maçlık cezası bulunan futbolcu, Göztepe karşılaşmasında kadroda yer alamayacak.

Samsunspor-Göztepe maç kadrosu! Kimler eksik, kimler sakat ve cezalı?
Başlık ResmiSamsunspor-Göztepe maç kadrosu! Kimler eksik, kimler sakat ve cezalı?

SAMSUNSPOR-GÖZTEPE MAÇ KADROSU MUHTEMEL İLK 11'LER

Samsunspor: Okan, Mendes, Guarino, Borevkovic, Tomasson, Celil, Sekongo, Makoumbou, Emre, Sousa, Mouandilmadji

Göztepe: Arda, Taha, Bokele, Sundberg, Matos, Miroshi, Arda, Cherni, Antunes, Henrique, Armstrong

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Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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