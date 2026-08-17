Kahve Dünyası’nın sahibinden acı haber! Birol Altınkılıç hayatını kaybetti

Kahve Dünyası ve Altınmarka Grubu’nun kurucusu Birol Altınkılıç, 66 yaşında kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Altınkılıç, 'En zengin 100 Türk' listesindeydi.

Türkiye'nin gıda ve çikolata sektöründeki önemli iş adamlarından olan Birol Altınkılıç hayatını kaybetti.

66 yaşındaki Altınkılıç'ın doğum günü kutlaması için ailesiyle birlikte Fransa'daki Monaco Prensliği'ne bağlı Monte Carlo'da bulunduğu sırada kalp krizi geçirdiği

öğrenildi.

Birol Altınkılıç'ın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı ifade edildi.

Altınkılıç, 'En zengin 100 Türk' listesinde yer alıyordu.

Birol Altınkılıç

BİROL ALTINKILIÇ KİMDİR?

Birol Altınkılıç, 1992 yılında kurulan Altınmarka Gıda ve Kahve Dünyası dahil olmak üzere sekiz şirketi bünyesinde barındıran Altınmarka Grubu'nun kurucusu ve yönetim kurulu başkanydı. Altınkılıç, 500 milyon dolarlık servetle 2020 yılında Forbes'ın 'En zengin 100 Türk' listesine girmişti.

Altınmarka, 1994 yılından bugüne günümüze kadar hem Türkiye hem de dünyadaki çikolata, ilaç ve kozmetik üreticileri için kakao üretti. Kahve Dünyası markasını da içinde barındaran Altınmarka Grubu, Nestle, Ferrero gibi birçok ünlü çikolata üreticisinin de en önemli tedarikçileri arasında yer alıyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MAHMUT EKİNCİ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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