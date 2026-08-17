Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
T-Otomobil

Türkiye olmadan Avrupa’nın işi zor! Otomotiv “Made in EU” gündemine kilitlendi

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Türkiye olmadan Avrupa’nın işi zor! Otomotiv “Made in EU” gündemine kilitlendi

Çinli üreticilerle rekabette zorlanan Avrupa “Made in EU” hamlesiyle otomotivde kuralları yeniden yazma çabasında. Bölgenin en güçlü tedarik merkezlerinden Türkiye ise nitelikli iş gücü, üretim kabiliyeti ve Gümrük Birliği avantajıyla bu dönüşümde gücünü ortaya koymak istiyor.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

Otomotiv Sanayii Derneğinin (OSD) yılın ilk 7 ayına ilişkin raporuna göre otomobil üretimi yüzde 19 azalırken ticari araç üretimi yüzde 9 arttı. Toplam otomotiv ihracatı ise adet bazında yüzde 14 düşüşle 542 bin 401 adet olarak kayıtlara geçti. Konuyla ilgili açıklamasında üretimdeki gerilemenin önemli bölümünün geçici sebeplerden kaynaklandığını belirten OSD Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Eroldu, “Bazı üreticilerimiz yeni model ve kapasite yatırımlarını devreye almak için üretim hatlarında hazırlık yapıyor. Yeni ürünlerin hatta alınması sırasında üretim temposunun düşmesi olağan bir geçiş süreci. Söz konusu yatırımlar ilerleyen dönemde üretim ve ihracata önemli katkı sağlayacak ama ilk etkilerinden birini iç pazardaki yerli üretim payında gördük. Geçen yılın aynı döneminde yüzde 29 olan yerli üretim payı yüzde 34’e yükseldi” ifadelerini kullandı.

ÖNERİLEN HABERLER
Otomotiv satış sonrası sektörü alarm veriyor! Hem maliyetler arttı hem tahsilat zorlaştı
T-OTOMOBİL

Otomotiv satış sonrası sektörü alarm veriyor! Hem maliyetler arttı hem tahsilat zorlaştı

IAA ÖNEMLİ BİR GÜNDEM

Bu yıl otomotiv sanayinde en önemli gündemlerinden birinin Avrupa Birliği’nin Sanayi Hızlandırma Yasası’na (IAA) ilişkin müzakere süreci olduğunu vurgulayan Eroldu, “Avrupa, otomotiv ihracatımızın yaklaşık yüzde 70’ini gerçekleştirdiğimiz en önemli ihracat pazarımız. Türkiye ile Avrupa arasında yaklaşık 30 yılda oluşan ticaret ilişkisi, üretim, yatırım ve tedarik zincirlerini kapsayan derin bir sanayi entegrasyonu var. Dolayısıyla Avrupa Birliği’nin otomotiv sanayisine yönelik politika ve düzenlemeleri, Türkiye’nin üretim, ihracat ve yatırım performansını doğrudan etkiliyor. IAA’nın nihai içeriğinde Türkiye’nin nasıl konumlandırılacağı, ana ve tedarik sanayimizin hangi kapsamda değerlendirileceği, mevcut yatırımların yanı sıra yeni model, kapasite ve teknoloji yatırımlarını da etkileyecek. Beklentimiz IAA’nın çizdiği çerçevede, Türkiye’nin Gümrük Birliği ortağı ve Avrupa otomotiv değer zincirinin ayrılmaz bir parçası olarak ana ve tedarik sanayisiyle birlikte Birlik kapsamında değerlendirilmesidir” dedi.

ÖNERİLEN HABERLER
Fiat Egea’nın üretim yolculuğu noktalandı! Yerli otomotiv mühendisliğinin önde gelen modellerinden biriydi
T-OTOMOBİL

Fiat Egea’nın üretim yolculuğu noktalandı! Yerli otomotiv mühendisliğinin önde gelen modellerinden biriydi

GÖRÜŞMELERİMİZ DEVAM EDİYOR

Bu konuda, kamu ve özel sektör olarak birlikte yoğun şekilde çalıştıklarını sözlerine ekleyen Eroldu, “Otomotiv sanayi paydaş dernekleri OİB, OSD ve TAYSAD’ın yanı sıra TÜSİAD gibi çatı kuruluşlar olarak hep birlikte Brüksel’de Avrupa Birliği kurumları ve karar alıcılarla kapsamlı görüşmeler sürdürüyoruz. Bu temaslarda Türkiye’nin Avrupa otomotiv değer zincirinin ayrılmaz bir parçası olduğunu, güçlü üretim ve tedarik yapımızın Avrupa sanayisinin rekabetçiliğine doğrudan katkı sağladığını verilerle ortaya koyuyoruz. IAA’nın mevcut entegrasyonu koruyan, yeni yatırımları teşvik eden ve öngörülebilirliği güçlendiren bir çerçevede şekillenmesi gerektiğini muhataplarımıza aktarıyoruz. Kamu tarafında da bu konuda yoğun bir çalışma sürdürülüyor. İlgili Bakanlıklarımız, kamu kurumlarımız, çatı kuruluşlarımız ve sanayi temsilcileri Avrupa Birliği nezdindeki temaslarını koordinasyon içinde sürdürüyor. Önümüzdeki dönemde bu temasların tüm kanallardan sürdürülmesini çok kritik görüyoruz” şeklinde konuştu.

Yazar : ALİ ÇELİK | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
T-Otomobil
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
SÜREÇLER BASİTLEŞTİRİLECEK!
SÜREÇLER BASİTLEŞTİRİLECEK!
Mikro ihracat kargolarında yeni dönem
KIEV'DEN AÇIKLAMA GELDİ
KIEV'DEN AÇIKLAMA GELDİ
Ukraynalı komutandan acılı aileye küstah mesaj!
DÖRT SUÇ ÖRGÜTÜNE OPERASYON!
DÖRT SUÇ ÖRGÜTÜNE OPERASYON!
Gürlek duyurdu: 818 şüphelinin varlıklarına el konuldu
VALBUENA FAVORİSİNİ AÇIKLADI!
VALBUENA FAVORİSİNİ AÇIKLADI!
'Kilit oyuncu' diyerek yıldız isme işaret etti
'TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜĞÜ OLACAK'
'TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜĞÜ OLACAK'
Bakan Göktaş müjdeyi Diyarbakır'da verdi!
"PARÇALI KIRILMA" VURGUSU
Osman Bektaş, Marmara için verileri tek tek sıraladı
"OYUNCULARIMLA SIĞINAĞA İNDİM"
Arda Turan dehşet dakikalarını anlattı
500 BİN TL’NİN GETİRİSİ YÜKSELDİ!
500 BİN TL’NİN GETİRİSİ YÜKSELDİ!
Enflasyon Raporu'nun ardından son durum
MİLYARLIK ÇELİŞKİ!
MİLYARLIK ÇELİŞKİ!
Tutuklanan Kuriş'i MASAK kayıtları yalanladı
TERMOMETRELER 36'YI GÖRECEK
TERMOMETRELER 36'YI GÖRECEK
Sıcak hava dalgası İstanbul'u saracak
KURYELER KAPIYA DİZİLDİ!
KURYELER KAPIYA DİZİLDİ!
Korsan sipariş çileden çıkardı: Tam 15 farklı yerden
EKİBİNDE SERVET YARIŞI VAR
EKİBİNDE SERVET YARIŞI VAR
57 yetkilinin mal varlığı dudak uçuklattı
"ABİLER KIZACAK MI?"
Fenerbahçeli çocuğu kurtaran komiser o anları anlattı
"DİNİ DUYGULARI İSTİSMAR"
Bakan Gürlek'ten 'Alihan Kuriş' açıklaması
TAYCAN RAFA MI KALKIYOR?
TAYCAN RAFA MI KALKIYOR?
Porsche'nin elektrikli otomobil planı değişiyor
"HİÇBİR GÖRÜŞME YOK"
Trump'ın 'arka kanal' sözlerine İran'dan sert tepki
SAVUNMASI PES DEDİRTTİ!
SAVUNMASI PES DEDİRTTİ!
Fenerbahçe maçına damga vuran olayı anlattı
ARAÇLAR MORA BOYANDI
ARAÇLAR MORA BOYANDI
Yola dökülen boya sürücüleri çileden çıkardı
KORKUNÇ İTİRAF VİDEOSU!
KORKUNÇ İTİRAF VİDEOSU!
Oteldeki cinayetten dakikalar sonra çekmiş
MOSSAD'DA TASFİYE BAŞLADI
MOSSAD'DA TASFİYE BAŞLADI
Erdoğan uyardı, Trump durdurdu!
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Galatasaray’dan ayrıldı, Amedspor’a imzayı attı! 2 yıllık sözleşme yapıldı
Galatasaray’dan ayrıldı, Amedspor’a imzayı attı!
Kaydet
Trump'ın ekibinde servet yarışı! 57 yetkilinin mal varlığı dudak uçuklattı
Trump'ın ekibinde servet yarışı! 57 yetkilinin mal varlığı dudak uçuklattı
Kaydet
Mikro ihracat kargolarında yeni dönem! Süreçler basitleştirilecek: Yarın başlıyor
Mikro ihracat kargolarında yeni dönem!
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.