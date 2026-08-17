Türkiye olmadan Avrupa’nın işi zor! Otomotiv “Made in EU” gündemine kilitlendi

Çinli üreticilerle rekabette zorlanan Avrupa “Made in EU” hamlesiyle otomotivde kuralları yeniden yazma çabasında. Bölgenin en güçlü tedarik merkezlerinden Türkiye ise nitelikli iş gücü, üretim kabiliyeti ve Gümrük Birliği avantajıyla bu dönüşümde gücünü ortaya koymak istiyor.

Otomotiv Sanayii Derneğinin (OSD) yılın ilk 7 ayına ilişkin raporuna göre otomobil üretimi yüzde 19 azalırken ticari araç üretimi yüzde 9 arttı. Toplam otomotiv ihracatı ise adet bazında yüzde 14 düşüşle 542 bin 401 adet olarak kayıtlara geçti. Konuyla ilgili açıklamasında üretimdeki gerilemenin önemli bölümünün geçici sebeplerden kaynaklandığını belirten OSD Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Eroldu, “Bazı üreticilerimiz yeni model ve kapasite yatırımlarını devreye almak için üretim hatlarında hazırlık yapıyor. Yeni ürünlerin hatta alınması sırasında üretim temposunun düşmesi olağan bir geçiş süreci. Söz konusu yatırımlar ilerleyen dönemde üretim ve ihracata önemli katkı sağlayacak ama ilk etkilerinden birini iç pazardaki yerli üretim payında gördük. Geçen yılın aynı döneminde yüzde 29 olan yerli üretim payı yüzde 34’e yükseldi” ifadelerini kullandı.

IAA ÖNEMLİ BİR GÜNDEM

Bu yıl otomotiv sanayinde en önemli gündemlerinden birinin Avrupa Birliği’nin Sanayi Hızlandırma Yasası’na (IAA) ilişkin müzakere süreci olduğunu vurgulayan Eroldu, “Avrupa, otomotiv ihracatımızın yaklaşık yüzde 70’ini gerçekleştirdiğimiz en önemli ihracat pazarımız. Türkiye ile Avrupa arasında yaklaşık 30 yılda oluşan ticaret ilişkisi, üretim, yatırım ve tedarik zincirlerini kapsayan derin bir sanayi entegrasyonu var. Dolayısıyla Avrupa Birliği’nin otomotiv sanayisine yönelik politika ve düzenlemeleri, Türkiye’nin üretim, ihracat ve yatırım performansını doğrudan etkiliyor. IAA’nın nihai içeriğinde Türkiye’nin nasıl konumlandırılacağı, ana ve tedarik sanayimizin hangi kapsamda değerlendirileceği, mevcut yatırımların yanı sıra yeni model, kapasite ve teknoloji yatırımlarını da etkileyecek. Beklentimiz IAA’nın çizdiği çerçevede, Türkiye’nin Gümrük Birliği ortağı ve Avrupa otomotiv değer zincirinin ayrılmaz bir parçası olarak ana ve tedarik sanayisiyle birlikte Birlik kapsamında değerlendirilmesidir” dedi.

GÖRÜŞMELERİMİZ DEVAM EDİYOR

Bu konuda, kamu ve özel sektör olarak birlikte yoğun şekilde çalıştıklarını sözlerine ekleyen Eroldu, “Otomotiv sanayi paydaş dernekleri OİB, OSD ve TAYSAD’ın yanı sıra TÜSİAD gibi çatı kuruluşlar olarak hep birlikte Brüksel’de Avrupa Birliği kurumları ve karar alıcılarla kapsamlı görüşmeler sürdürüyoruz. Bu temaslarda Türkiye’nin Avrupa otomotiv değer zincirinin ayrılmaz bir parçası olduğunu, güçlü üretim ve tedarik yapımızın Avrupa sanayisinin rekabetçiliğine doğrudan katkı sağladığını verilerle ortaya koyuyoruz. IAA’nın mevcut entegrasyonu koruyan, yeni yatırımları teşvik eden ve öngörülebilirliği güçlendiren bir çerçevede şekillenmesi gerektiğini muhataplarımıza aktarıyoruz. Kamu tarafında da bu konuda yoğun bir çalışma sürdürülüyor. İlgili Bakanlıklarımız, kamu kurumlarımız, çatı kuruluşlarımız ve sanayi temsilcileri Avrupa Birliği nezdindeki temaslarını koordinasyon içinde sürdürüyor. Önümüzdeki dönemde bu temasların tüm kanallardan sürdürülmesini çok kritik görüyoruz” şeklinde konuştu.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Yazar : ALİ ÇELİK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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