Trump'tan Mekke Anlaşması'na destek: Orta Doğu birlik oluyor
Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Anlaşmasına ilişkin açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Donald Trump, anlaşmayı 'büyük, cesur ve önemli bir ilk adım' olarak değerlendirdi. Trump, "Bu, Orta Doğu'nun bir araya geldiğini gösteriyor ve ülkelerin nihayet kendilerini daha anlamlı bir şekilde savunabilmelerini sağlayacak" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Anlaşmasına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.
"ORTA DOĞU BİRLİK OLUYOR"
Trump, anlaşmayı 'büyük, cesur ve önemli bir ilk adım' olarak nitelendirirken, "Bu, Orta Doğu'nun bir araya geldiğini gösteriyor ve ülkelerin nihayet kendilerini daha anlamlı bir şekilde savunabilmelerini sağlayacak" ifadelerini kullandı.
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MUTLULUĞUNU VURGULADI
Anlaşmadan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Trump, "Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan'ın son zamanlarda ve nihayet Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı imzaladığını görmekten çok mutluyum" dedi.
ÜÇ ULUSUN LİDERLERİNE TEBRİK
Üç imzacı devleti tebrik eden Trump, "Belirtilen üç ulusun büyük liderliğine tebrikler. Bu büyük, cesur ve önemli bir ilk adım" sözlerine yer verdi.