Ankara'ya giriş çıkış yapmak isteyenler "NATO zirvesinde hangi araçların Ankara'ya girişi yasaklandı?" merak ediyor. Ankara'da 7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde ulaşım ve trafik düzenine ilişkin yeni tedbirler açıklandı. Ankara Valiliği tarafından duyurulan uygulamalar kapsamında bazı araçların belirli bölgelere girişi yasaklandı.

36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi nedeniyle Ankara'da güvenlik önlemleri artırıldı. Valiliğin yayımladığı duyuru doğrultusunda 6-9 Temmuz tarihleri arasında bazı yol ve bölgelerde scooter, motokurye ve ağır tonajlı araçlara yönelik yeni trafik düzenlemeleri uygulanacak.

NATO ZİRVESİNDE HANGİ ARAÇLARIN ANKARA'YA GİRİŞİ YASAKLANDI?

Yakıt tankeri, beton mikseri, çekici ve diğer ağır tonajlı araçların 05 Temmuz 2026 saat 16.00’dan 10 Temmuz 2026 saat 10.00’a kadar şehir içerisine girişine izin verilmeyecek.

NATO zirvesinde hangi araçların Ankaraya girişi yasaklandı? NATO zirvesi tedbirleri

MOTOKURYELER 6-9 TEMMUZ'DA GİREMEYECEĞİ YERLER

Valilik açıklamasına göre 6-9 Temmuz 2026 tarihleri arasında motokuryelerin de belirlenen güvenlik bölgelerine girişine izin verilmeyecek. Buna göre,

Başta Esenboğa Havalimanı ve Ankara (Etimesgut) Havalimanı’ndan başlanarak geliş/gidiş istikametine Ankara Çevre Yolunun (O-20 Karayolu Kuzey Ankara Bölgesi) Mamak ilçesi Ortaköy Mevkii Bağlantısı ile Yenimahalle ilçesi Yuvaköy Yolu arasında kalan bölümü, Mevlana Bulvarı, Özal Bulvarı, İsmet İnönü Bulvarı, Dumlupınar Bulvarı, Anadolu Bulvarı, Sakıp Sabancı Bulvarı, Ankara Bulvarı, Atatürk Bulvarı, 1071 Malazgirt Bulvarı, Türk Kızılayı Caddesi, Beştepe Caddesi, Söğütözü Caddesi, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi, Alparslan Türkeş Caddesi, Ufuk Üniversitesi Caddesi ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, JW Marriott Otel, Sheraton Otel, Lugal Otel, Hilton Otel, Divan Ankara Otel, Bilkent Otel, InterContinental Otel, Metropolitan Otel, Alegria Business Otel, Crowne Plaza Otel, Mövenpick Otel, Wyndham Otel ve Grand Mercure Otel çevreleri motokuryelerin kullanımına kapatılmıştır.

Valilik, vatandaşların ve kurye firmalarının mağduriyet yaşamaması için alternatif güzergahları tercih etmelerini ve resmi duyuruları takip etmelerini istedi. Tedbirlerin zirve güvenliği kapsamında geçici olarak uygulanacağı belirtildi.

NATO zirvesinde hangi araçların Ankaraya girişi yasaklandı? NATO zirvesi tedbirleri

BAZI ARAÇLAR İÇİN BELİRLENEN ÖZEL GÜZERGAHLAR

NATO Zirvesi kapsamında bazı araç grupları için özel ulaşım güzergahları da oluşturuldu. Gıda maddesi taşıyan kamyonlar 06 Temmuz 2026 saat 00.00’dan 09 Temmuz 2026 saat 05.00’a kadar geliş güzergâhlarına göre Çevre Yolundan İstanbul Yoluna katılarak Fatih Sultan Mehmet Bulvarı merkez istikametini takiben Rajiv Gandhi Caddesinden GİMAT istikametine ve Hipodrom Caddesi üzerinden Roma Meydanı ışıklardan (U) dönüşü yaparak Toptancı Haline giriş yapabileceklerdir.

İlaç ve bozulacak acil malzeme taşıyan kamyonlar 06 Temmuz 2026 saat 00.00’dan 09 Temmuz 2026 saat 05.00’a kadar Fatih Sultan Mehmet Bulvarını kullanmak suretiyle Dumlupınar Bulvarı, 1071 Malazgirt Bulvarı, Sakıp Sabancı Bulvarı, Anadolu Bulvarı, Ankara Bulvarı, Mevlana Bulvarı, İnönü Bulvarı ile Atatürk Bulvarı haricindeki güzergâhları kullanabileceklerdir.

Valilik, alınan tüm tedbirlerin geçici olduğunu vurgulayarak vatandaşların belirtilen tarih ve saatlerde trafik işaretlerine ve güvenlik görevlilerinin yönlendirmelerine uymalarının önem taşıdığını bildirdi.

NATO zirvesinde hangi araçların Ankaraya girişi yasaklandı? NATO zirvesi tedbirleri

4-9 TEMMUZ PARK YASAĞI UYGULANAN YERLER

Zirve nedeniyle kullanılacak güzergahlar üzerinde, yola cephesi olan ikametlerin ve iş merkezlerinin müştemilatları önünde ve bahçeleri içerisinde, ayrıca taksi duraklarının önünde, kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, AVM’ler, umuma açık yerler ve marketlerin otoparklarında, araç tamir servisleri, işyerlerinin otoparkları ve önlerinde bulunan araç, karavan gibi taşıtlar ile konteynerlerin 04-09 Temmuz 2026 tarihleri arasında bu alanlara park etmemeleri gerekmektedir.

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