Van Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Güneş Enerjisi Santrali (GES) projesinde sona gelindi. Kısa sürede hizmete alınacak santralle enerji giderlerinden yılda 900 milyon lira tasarruf edilmesi hedefleniyor.

Van Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) tarafından Edremit ilçesindeki 500 bin metrekarelik alana kurulduğu GES'in büyük bölümü tamamlandı.

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KISA SÜREDE DEVREYE ALINACAK

Kentteki en büyük yenilenebilir enerji yatırımları arasında yer alan santralin kısa süre içinde hizmete alınması bekleniyor. İlk etapta 38,5 megavat kurulu güçle elektrik enerjisinin üretileceği santralin kurulu gücünün ikinci etap çalışmalarının tamamlanmasıyla 68 megavata çıkarılması planlanıyor.

Büyükşehirden dev yatırım! Projede sona gelindi, yılda 900 milyon lira tasarruf ettirecek

YILDA 900 MİLYON TL TASARRUF

Proje sayesinde kurumun enerji giderlerinden yılda yaklaşık 900 milyon lira tasarrufun sağlanması ve 36 bin 700 ton karbon salınımının önüne geçilmesi bekleniyor.

Büyükşehirden dev yatırım! Projede sona gelindi, yılda 900 milyon lira tasarruf ettirecek

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