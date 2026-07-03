Anadolu Ajansı
Büyükşehirden dev yatırım! Projede sona gelindi, yılda 900 milyon lira tasarruf ettirecek
Van Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Güneş Enerjisi Santrali (GES) projesinde sona gelindi. Kısa sürede hizmete alınacak santralle enerji giderlerinden yılda 900 milyon lira tasarruf edilmesi hedefleniyor.
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Ekonomi az önce
Van Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) tarafından Edremit ilçesinde kurulan GES'in büyük bölümü tamamlandı ve kısa süre içinde devreye alınması bekleniyor.
- GES, Edremit ilçesinde 500 bin metrekarelik alana kuruldu.
- Santralin ilk etapta 38,5 megavat, ikinci etap tamamlandığında ise 68 megavat kurulu güce ulaşması planlanıyor.
- Proje ile kurumun enerji giderlerinde yıllık yaklaşık 900 milyon lira tasarruf sağlanması hedefleniyor.
- Santral sayesinde 36 bin 700 ton karbon salınımının önüne geçilmesi bekleniyor.
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Van Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) tarafından Edremit ilçesindeki 500 bin metrekarelik alana kurulduğu GES'in büyük bölümü tamamlandı.
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KISA SÜREDE DEVREYE ALINACAK
Kentteki en büyük yenilenebilir enerji yatırımları arasında yer alan santralin kısa süre içinde hizmete alınması bekleniyor. İlk etapta 38,5 megavat kurulu güçle elektrik enerjisinin üretileceği santralin kurulu gücünün ikinci etap çalışmalarının tamamlanmasıyla 68 megavata çıkarılması planlanıyor.
YILDA 900 MİLYON TL TASARRUF
Proje sayesinde kurumun enerji giderlerinden yılda yaklaşık 900 milyon lira tasarrufun sağlanması ve 36 bin 700 ton karbon salınımının önüne geçilmesi bekleniyor.
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