Alihan Kuriş Suç Örgütü'ne yönelik yapılan operasyonda ifadesi alınan G.K. isimli itirafçı şoke eden ayrıntılar paylaştı. G.K. yapılanmanın öğrencileri kullanarak Türkiye'ye gizli para gönderdiğini söylerken, ayrıca her perşembe akşamı devlete ve hükümete karşı beddua seansları düzenlendiğini de belirtti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan Alihan Kuriş Suç Örgütü soruşturması çerçevesinde Ankara'da ifadesi alınan G. K, yapılanmanın Romanya'daki döner zincirine bir dönem arkadaşı aracılığı ile ortaklık yaptığını söyleyerek; yapılanmanın Romanya merkezli yürüttüğü faaliyetleri ifşa etti.

İfadeye göre; örgüt lideri Alihan Kuriş'in tutuklu 'sağ kolu' Ahmet Uğur Pakcan, örgütün Romanya sorumlusu ve bütün Balkanlar operasyonlarını yöneten isim.

Alihan Kuriş operasyonunda yeni detaylar! Para transferinde öğrencileri kullanmışlar

DÖNER VE DÖVİZ BÜROLARI VAR

Sabah'ın haberine göre Bükreş'te çok sayıda şubesi olan 'Dristor Döner' ve 'Dristor Döviz Bürosu' aracılığı ile ticari faaliyet kılıfıyla örgütün dev finans ağını idare eden Pakcan'ın, Başkent Bükreş'teki yapılanmaya ait öğrenci yurdunun da tek yetkilisi.

İtirafçı G.K.'nın söylemine göre; örgütün finansal ve ideolojik merkezi durumuna getirilen yurtta kalan öğrenciler, Türkiye'ye tatile gönderilerek para transferi gerçekleştirildi.

Alihan Kuriş operasyonunda yeni detaylar! Para transferinde öğrencileri kullanmışlar

ÖĞRENCİLERİN ÇANTASINA GİZLİCE PARA YERLEŞTİRİLDİ

İstanbul'da yapılanmanın avukatı M.A'nın yanına gönderilen öğrencilerin valizlerine, gizlice yüklü miktarda dolar, Euro ve sterlin konuldu.

Öğrencilere "Valizleri Romanya'ya varana kadar açmayın" talimatı verildi. Kaçak yollarla çıkarılıp Bükreş'e götürülen paralar, örgüt idarecileri tarafından teslim alınıp sisteme sokuldu.

Alihan Kuriş operasyonunda yeni detaylar! Para transferinde öğrencileri kullanmışlar

BEDDUA SEANSLARI YAPILIYORMUŞ

Yurtta yalnızca para trafiği değil, aynı zamanda devlet düşmanlığı da aşılandığı kaydedildi. G.K, yurtta kalan öğrencilerin ve yapılanma idarecilerinin her perşembe akşamı bir araya gelip Türkiye Cumhuriyeti Devletine ve hükümetine yönelik beddua seansları yapıldığını söyledi.

G.K. ifadesinde; "Romanya'da ortak olduğum döner zincirine gittiğimde, ortağım olan döner dükkanlarından birini işleten arkadaşım ile 'Süleymaniye Eğitim Kültür Vakfı' yazan işyerine gittik.

15'e yakın Türk iş adamı vardı. Orada Pakcan ile tanıştım. Yurtta geçirdiğim sürede öğrencilerle sohbet etme imkânım da oldu.

İsmi Emre olan bir öğrenci ile konuştuk. Emre bana 'Her perşembe yapılanma üyeleri toplanıp hükümete beddua seansı yaparlar' dedi.

Ortağım olan arkadaşıma bunu sordum. O da beddua seanslarını doğruladı" ifadelerini kullandı. G.K'nın anlatımları, yapılanmanın Fetullahçı Terör Örgütü'nün beddua seanslarını akıllara getirdi.

Alihan Kuriş operasyonunda yeni detaylar! Para transferinde öğrencileri kullanmışlar

İLLEGAL PARALAR BOLU'DA SAKLANIYORMUŞ

Tanığın bir diğer şoke eden iddiası ise Pakcan ve Alihan Kuriş'in Bolu'daki gizli görüşmeleri oldu.

Tanık, Bolu Gövem Köyü civarındaki 'Binbir Evler Villa Sitesi'nin örgütün koordinasyon merkezi olduğunu ve illegal toplanan paraların burada saklandığını söyledi.

Pakcan'ın Kuriş'in emriyle terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in cenazesine gittiğini ve bu durumun yurt dışı giriş-çıkış kayıtlarıyla da sabit olduğunu kaydetti.

G.K. bu kirli yapıyı fark etmelerinin ardından Pakcan ve yapıyla bütün bağını kestiğini söyleyerek, yetkilileri bu karanlık ağın kökünü kazımaya davet etti.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: HABER MERKEZİ

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