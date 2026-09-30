Kripto varlık Bitcoin’de eylülün son işlemleri 83-84 bin dolar bandında devam ederken, 3. çeyrekteki yükseliş %42,5 civarında gerçekleşiyor. Böylece BTC, son 7 çeyreğin en hızlı pozitif performansına koşuyor. ABD tahvil faizlerindeki yükselişe rağmen BTC’nin de prim yapması dikkatlerden kaçmadı. Mali sisteme yönelik endişelerin öne çıktığını belirten analistler, BTC’de güçlü para girişine dikkat çekiyor.

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Kripto varlık Bitcoin, 2026'nın üçüncü çeyreğinde dikkat çeken bir performans gösterdi. 30 Eylül işlemlerinde 83-84 bin dolar bandında dalgalanan Bitcoin; temmuz-ağustos-eylülü kapsayan 3. çeyrekte yaklaşık %42,5 prime doğru ilerliyor.

Böylece BTC, 2024’ün son çeyreğinde gerçekleşen %47,5’lik yükselişin ardından “en yüksek çeyreklik performansına” koşuyor. Haziran sonunda 58 bin 500 dolardan kapanış yapan Bitcoin, bu çeyrek içinde en yüksek 87 bin doların üzerini test etti.

İLK YARIDA SERT DÜŞÜŞ

BTC’deki rallinin ilk aşamasında, yılın ilk yarısındaki sert satışlar etkili oldu. 2025 yılını 87 bin 500 dolardan tamamlayan Bitcoin, haziran-temmuz döneminde 58 bin dolara kadar geriledi. Aşırı satışların ardından düşüş beklentilerinin zayıflaması, tepki alımlarının başlamasını sağladı. Temmuzdan itibaren ise fiyat yeniden yukarı döndü ve yeni bir denge oluştu.

Bitcoin faizi dinlemedi! Son 7 çeyreğin en hızlı yükselişi

PARA AKIŞI TERSİNE DÖNDÜ

Asıl güçlü destek ise spot Bitcoin ETF'lerinden geldi. Temmuzda yaklaşık 403 milyon dolarlık net girişin ardından ETF talebi ağustos ve eylülde belirgin biçimde güçlendi. Sadece eylülün üçüncü haftasında ETF'lere 2,4 milyar dolarlık giriş gerçekleşti. Böylece yılın ilk yarısındaki zayıf talebin ardından kurumsal paranın yeniden Bitcoin'e yöneldiği görüldü.

Yıl başından itibaren bakıldığında ETF girişleri, temmuz sonunda -5,0 milyar dolar seviyesinde bulunuyordu. Bu rakam geçen hafta +1,0 milyar dolara yükseldi ve pozitif bölgeye geçti.

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TAHVİL FAİZİ YÜKSELDİ, ANCAK…

ABD tahvil faizlerindeki yükselişe rağmen BTC’nin pozitif performans göstermesi de dikkatlerden kaçmadı. Normal şartlarda yükselen tahvil faizinin Bitcoin açısından negatif olduğunu aktaran analistler; beraberinde mali sisteme yönelik bazı endişelerin de öne çıktığını ve bunun, BTC’ye para girişinde etkili olduğunu aktarıyor. BTC’de “düşüş yönlü” kısa pozisyonların hızla tasfiye edilmesi de yükselişi tetikledi.

Analistler, piyasanın şimdi “tahvil faizleri yüksek kalırken ETF'lerdeki para akışı devam edecek mi?” sorusuna odaklandığını, bunun Bitcoin'in dördüncü çeyrekteki yönü açısından belirleyici olacağını ifade ediyor.