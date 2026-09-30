Pandemi sonrası bir ilk mi? Borsadaki düşüşe bir sektör direndi

Piyasalarda eylülün son işlem günü başlarken; Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi bu ay, 29 Eylül kapanışı itibarıyla %14,26 geriledi. Bu görünümün bugünkü işlemlerde de devamı halinde, endekste Mart 2020’den bu yana “en hızlı aylık değer kaybı” gözlemlenecek. Bu arada bankacılık endeksi ise aynı dönemde %1,11 gibi çok daha sınırlı oranda geri çekildi ve borsanın genelindeki satış baskısından pozitif ayrıştı.

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TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi 29 Eylül işlemlerini %2,4 değer kaybı ile 12.290 seviyesinden tamamladı. Böylece endekste eylülün son işlem günü öncesinde aylık düşüş %14,26 olarak gerçekleşti.

Borsa endeksinde son olarak dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınının başında, Mart 2020’de, %15,43 oranında aylık gerileme yaşanmıştı. Bugünkü işkapanışın da dünkü seviyelere yakın veya daha altında gerçekleşmesi halinde, endekste pandemi sonrası en yüksek aylık kayıp yaşanmış olacak.

FONLAR TEMERRÜDE DÜŞÜNCE…

BİST 100 endeksi ağustosta %6,51 değer kazanmış ve 14.334 seviyesinden kapanış yapmıştı. Eylül ortasında bazı yatırım fonlarının temerrüde düşmesi ve SPK’nın devreye girerek 131 fon hakkında tasfiye kararı alması borsada satış baskısını hızlandırdı.

BİST 100’deki sert gerilemeye karşılık, eylülün son işlem günü öncesinde BİST 30 endeksi %7,31 ile daha düşük bir kayıp yaşadı. Aynı dönemde Bankacılık Endeksi (XBANK) ise %1,11 gibi çok daha sınırlı düşüşle, genel satış baskısı karşısında en dirençli sektör olarak öne çıktı.

BORSADA BEKLENTİLER

Yapı Kredi Yatırım tarafından yapılan analizde “Endeksin kısa vadeli teknik yapısını incelediğimizde 9 Eylül tarihinde başlayan aşağı hareketin devam ettiğini gözlemliyoruz. 12.750 altında artan satış baskısının, bir alt destek olarak izlediğimiz 12.200/12.000 bandını test ettiğini görüyoruz. İlk etapta bu bölgeyi koruma çabasında olacak piyasada, zayıf tepki denemelerinin ardından 11.500 riski de gündeme gelebilir. 12.750 seviyesini ilk önemli direnç olarak takip ediyoruz. Sert satış baskısının ardından yukarı yönlü tepki denemelerinin oluşabilmesi için bu noktanın aşılması gerekiyor” görüşüne yer verildi.