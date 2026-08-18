Yüksel Yıldırım'dan çok konuşulacak sözler: Hoca 'yeterli' diyor, bence yetersiz

Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım, teknik direktör Thorsten Fink'in forvet konusunda transfer istememesine rağmen bir golcü ve orta saha oyuncusu almak istediğini söyledi.

Yüksel Yıldırım, Süper Lig 2026-2027 sezonu ilk haftasında iç sahada 3-3 sonuçlanan Samsunspor-Göztepe maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım

"SONUÇTAN MUTLUYUM"

Samsunspor Başkanı, "Beklenmedik anda 1-0 mağlup durmaya düştük ama toparladık. Penaltı kazandık ve 1-1 yaptık, 2-1 öne geçtik. İlk yarı bizim için mükemmeldi. İkinci yarıda tekrar gol yedik. İnanılmaz kötü bir hata. Sonra penaltı kaçırıyorsunuz, sonra gol yiyorsunuz. Top, bizi sevmedi bugün birazcık, iki topumuz direkten döndü. Biri penaltıdan, biri Celil'in şutu direkten döndü. Ancak Celil muhteşem bir gol attı. Sonuçta mutluyum yani yenilmediğimiz için. Niye mutluyum diyorum? Çünkü 7 eksikle bu hafta maça çıktık" dedi.

Samsunspor Teknik Direktörü Thosten Fink

"HEDEFİMİZ İLK 5'E OYNAMAK"

Transfer çalışmaları hakkında bilgi veren Yıldırım, "Hedefimiz şöyle; ilk 5'e oynamak. İlk 5 olmazsa da 6 veya 7'nci olmakta bence kötü değil. Güzel maç oldu, taraftar da zevk aldı. Transfer çalışmalarına devam edeceğiz. Hocamız 'Marius ve Fatih Kaya benim için yeterli' diyor. Ben yetersiz görüyorum. Çünkü Türk futbolu sert oynanıyor. Kart cezaları, sakatlıklar oluşabiliyor. Emniyetli olmak istiyorum. Bir tane santrfor kesin almak istiyorum. Bir tane orta saha oyuncusu istiyorum. Carlo Holse'nin yerini dolduracak oyuncu istiyorum. Pazarlıklarımız sürüyor. Bu iki bölgeye oyuncu kesin almak istiyoruz. Bir de stoper düşünüyoruz. Yani iki veya üç tane transfer yapmayı düşünüyoruz" diye konuştu.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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