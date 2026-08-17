Samsunspor'da 11'inci ayrılık: Yıldız oyuncunun yeni takımı açıklandı

Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, Cherif Ndiaye'nin Yunanistan’ın PAOK ekibine satın alma opsiyonuyla kiralandığını açıkladı. Güncel piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösterilen Senegalli oyuncu, geçtiğimiz sezon 13 gollük skor katkısyla adından söz ettirdi.

Samsunspor’da bu sezon ayrılan 11'inci oyuncu Cherif Ndiaye oldu. 31 yaşındaki futbolcu, kırmızı-beyazlı formasıyla geçtiğimiz sezon 29 maçta 10 gol ve 3 asistlik performans sergilemişti.

Cherif Ndiaye, Samsunspor ile 30 Haziran 2029'a kadar sözleşmesi bulunuyor.

Deneyimli oyuncunun geçici transferi hakkında kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Cherif Ndiaye, 2026-27 sezonu sonuna kadar Yunanistan'ın PAOK takımına satın alma opsiyonuyla kiralanmıştır. Cherif'e yeni sezonda başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Samsunspor’da Ndiaye’nin yanı sıra Carlo Holse, Rick van Drongelen, Lubo Satka, Soner Gönül, Zeki Yavru, Arbnor Muja, Muhammet Özbaskıcı, Frank Atoen, Olivier Ntcham ve İrfan Can Kahveci ile yollar ayrılmıştı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

Haberle İlgili Daha Fazlası