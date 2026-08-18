2026 YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversiteye yerleşemeyen adayların gündeminde ek tercih süreci yer alıyor. ÖSYM tarafından yürütülecek YKS ek yerleştirmelerinde boş kontenjanlar, tercih şartları ve adayların puanları belirleyici olacak. İlk yerleştirmede bir programa yerleşen adayların durumu ise ek tercih döneminin en çok araştırılan konuları arasında bulunuyor. Peki, YKS ilk tercihte yerleşenler ek tercih yapabilir mi, kimler ek tercih yapabilir?

ÖSYM, 2026 YKS kapsamında merkezi yerleştirme işlemlerinin tamamlandığını duyurdu. Üniversite kayıtlarının ardından boş kalan kontenjanlar için ek yerleştirme süreci başlayacak. Ek tercih yapmak isteyen adayların ise merkezi yerleştirme sonucu, YKS puanı ve ÖSYM tarafından yayımlanacak ek yerleştirme kılavuzundaki koşulları dikkate alması gerekecek.

YKS İLK TERCİHTE YERLEŞENLER EK TERCİH YAPABİLİR Mİ?

YKS merkezi yerleştirme sonucunda herhangi bir yükseköğretim programına yerleştirilen adayların ek yerleştirmede tercih hakkı bulunmuyor. ÖSYM'nin ek yerleştirme esaslarına göre ilk tercihlerinde üniversite veya bölüm kazanan adaylar ek yerleştirmede yeniden tercih yapamıyor.

ÖSYM'nin 2026 YKS yerleştirme sonuçlarına ilişkin duyurusuna göre merkezi yerleştirme işlemleri 18 Ağustos'ta tamamlandı. 2026 ek yerleştirmesine ilişkin ayrıntılar ise ayrıca yayımlanacak kılavuzla kesinleşecek.

YKS ilk tercihte yerleşenler ek tercih yapabilir mi? Kimler ek tercih yapabilir?

KİMLER EK TERCİH YAPABİLİR?

YKS ek yerleştirme süreci, merkezi yerleştirmede herhangi bir yükseköğretim programına yerleşemeyen adaylara boş kontenjanlar için yeniden tercih imkanı sağlıyor. ÖSYM'nin ek yerleştirme kılavuzunda programların puanları ve tercih koşulları ayrıca dikkate alınıyor.

Merkezi yerleştirmede kontenjanı dolan ancak daha sonra kayıt yaptırılmaması nedeniyle kontenjan açılan programlarda, adayın ilgili programın merkezi yerleştirmedeki en küçük puanına eşit veya daha yüksek puana sahip olması gerekiyor. Merkezi yerleştirmede kontenjanı dolmayan ve en küçük puanı oluşmayan programlarda ise ilgili puanı hesaplanmış adaylar tercih yapabiliyor. 2026 için uygulanacak ayrıntılı kuralların ÖSYM tarafından yayımlanacak 2026-YKS Ek Yerleştirme Kılavuzu'ndan kontrol edilmesi gerekiyor.

Ek tercih dönemi başladığında adaylar öncelikle ÖSYM'nin yayımlayacağı kılavuzdaki boş kontenjanları ve program koşullarını inceleyecek. Ardından tercihler, belirlenen tarihler içerisinde ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak yapılacak.

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