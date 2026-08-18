2026 YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla üniversiteye yerleşemeyen adaylar için ek tercih süreci gündeme geldi. ÖSYM'nin ek yerleştirme takvimi, üniversitelerde boş kalan kontenjanlar ve ek tercih kılavuzunun yayımlanacağı tarih adaylar tarafından yakından takip ediliyor. Peki, YKS ek tercihler ne zaman yapılacak, YKS boş kontenjanlar belli oldu mu?

2026 YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite adaylarının gündeminde ek yerleştirme süreci yer aldı. İlk tercihlerde istediği sonucu alamayan adaylar, YKS ek tercih tarihleri ile üniversitelerde boş kalan kontenjanlara ilişkin gelişmeleri takip ediyor. ÖSYM tarafından yayımlanacak ek yerleştirme kılavuzu araştırılıyor.

YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından ek tercih sürecinin yerleşemeyen adaylar için yeni bir imkan olacağını belirtti. 2026 YKS ek tercih tarihleri henüz açıklanmadı. Üniversiteye yerleşen adayların kayıt işlemleri 24-28 Ağustos, elektronik kayıtları ise 24-26 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bu nedenle ek yerleştirme sürecinin başlaması için öncelikle kayıt döneminin tamamlanması ve boş kalan kontenjanların belirlenmesi bekleniyor.

YKS ek tercihler ne zaman yapılacak, boş kontenjanlar belli oldu mu? 2026 üniversite ek tercih tarihleri

YKS BOŞ KONTENJANLAR BELLİ OLDU MU?

2026 YKS ek tercihlerinde kullanılacak boş kontenjan listesi henüz açıklanmadı. Merkezi yerleştirme sonuçlarının ardından üniversitelerde kayıt dönemi tamamlanacağı için ek yerleştirmeye açılacak programların kesin kontenjanlarının belirlenmesi için kayıt sürecinin sonuçlanması gerekiyor.

Ek yerleştirmede kullanılacak kontenjanların ÖSYM tarafından yayımlanacak kılavuzla adaylara duyurulması bekleniyor. Böylece hangi üniversitede ve hangi bölümde ek yerleştirmeye açık kontenjan bulunduğu görülebilecek. Adayların tercih yapmadan önce kontenjanların yanı sıra programların puan, başarı sırası ve özel koşullarını da kılavuz üzerinden kontrol etmesi gerekecek.

YKS ek tercihler ne zaman yapılacak, boş kontenjanlar belli oldu mu? 2026 üniversite ek tercih tarihleri

YKS EK TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?

YKS ek tercih süreci başladığında adayların işlemlerini ÖSYM tarafından yayımlanacak 2026-YKS Ek Yerleştirme Kılavuzu doğrultusunda gerçekleştirmesi gerekecek. Kılavuzda tercih edilebilecek üniversite ve programlar, kontenjan sayıları, taban puanlar ve ek yerleştirmeye ilişkin kurallar yer alacak. Adayların tercih listelerini hazırlarken kılavuzdaki koşulları dikkate almaları önem taşıyor.

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