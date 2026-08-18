YKS 2026 tercih sonuçları sabaha doğru ÖSYM tarafından açıklandı. Binlerce üniversite adayının merakla beklediği YKS tercih sonuçları sabah 5.45 itibariyle erişime açıldı. ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, sınavın sonuçlarıyla adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, 2026-YKS yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemleri tamamlandı. Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek. Peki YKS tercih sonuçları nereden, nasıl görüntülenir?

YKS 2026 tercih sonuçları için bekleyiş 18 Ağustos itibariyle sora erdi. YKS kapsamında alınan tercihlerin ardından merkezi yerleştirme işlemleri tamamlandı. ÖSYM'nin 18 Ağustos 2026 tarihinde yaptığı duyuruyla adayların üniversite ve bölüm tercihleri sonucunda oluşan yerleştirme bilgileri erişime açıldı.

YKS YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre 2026-YKS sonuçları doğrultusunda adaylardan alınan tercihler için merkezi yerleştirme işlemleri tamamlandı. YKS yerleştirme sonuçları 18 Ağustos 2026 saat 05.45 itibarıyla erişime açıldı. Adaylar böylece tercih ettikleri üniversite ve bölümlere ilişkin yerleştirme durumlarını öğrenebiliyor.

Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adaylar için bundan sonraki aşama üniversite kayıtları olacak. ÖSYM'nin açıkladığı takvime göre üniversite kayıtları 24-28 Ağustos 2026, elektronik kayıt işlemleri ise 24-26 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Elektronik kayıt yaptıran adayların, yerleştikleri üniversitelerin duyurduğu belge ve işlemleri ayrıca takip etmeleri gerekiyor.

YKS TERCİH SONUÇ SORGULAMA EKRANI

YKS 2026 tercih sonuçları açıklandı! (Ösym.gov.tr YKS yerleştirme sonucu görüntüleme)

ÖSYM AİS 2026 YKS TERCİH SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

2026 YKS tercih sonuçlarını öğrenmek isteyen adaylar, ÖSYM'nin resmi YKS sonuç sorgulama sistemi üzerinden işlem yapabilecek. Sisteme T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle giriş yapıldıktan sonra yerleştirme bilgileri görüntülenebiliyor. ÖSYM ayrıca yerleştirme sonuç belgesinin basılmayacağını ve adayların adreslerine ayrıca gönderilmeyeceğini bildirdi.

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