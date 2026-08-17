KYK (Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu) yurt başvuru takvimine yönelik araştırmalar hız kazandı. Üniversite tercih sonuçlarının ilan edilmesini bekleyen adaylar bir yandan da KYK yurt başvurularına yönelik açıklamaları yakından takip ediyor. KYK yurt başvuru süreci her yıl belirlenen takvim çerçevesinde alınıyor. Peki, KYK yurt başvuruları ne zaman? KYK 2026 başvuru takviminde son durum ne?

KYK (Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu) 2026-2027 dönemi yurt başvuru takvimi, üniversite sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından yeniden gündeme geldi. Üniversite öğrencilerinin barınma konusunda öncelikli tercihleri arasında yer alan Gençlik ve Spor Bakanlığına (GSB) bağlı KYK yurtları için başvurular, her yıl belirlenen takvim doğrultusunda alınıyor. Peki, KYK yurt başvurularında son durum ne? 2026 KYK yurt başvuruları ne zaman başlar?

KYK yurt başvuruları ne zaman? KYK 2026 başvuru takviminde son durum!



KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yeni dönemin KYK yurt başvuru takvimi henüz açıklanmadı ancak geçtğimiz yılın takvimi adaylara ipucu veriyor. 2025-2026 eğitim öğretim döneminde KYK yurt başvuruları, 2 Eylül 2025 tarihinde başlayıp 6 Eylül saat 23.59'da sona ermişti. Başvurular e-Devlet üzerinden alınmıştı. Bu yıl da benzer şekilde KYK yurt başvurularının eylül ayının ilk günlerinde başlaması bekleniyor.

• Ek kontenjan öğrencileri,

• Yatay-dikey geçiş öğrencileri,

• Özel yetenek öğrencileri,

• Lisansüstü eğitim öğrencileri,

• Normal öğrenim süresinde eğitimini tamamlayamayan (artık yıl) öğrenciler,

• Bir yükseköğretim programından mezun olup ikinci üniversitesini okuyacak öğrencilerin yurt başvuruları ilerleyen tarihlerde yükseköğrenim kayıtlarının tamamlanmasını müteakip alınacak.

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